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04 Mayıs 2017 Perşembe 11:10

Ctp Gençlik Örgütü Kıbrıs Türk Esnaf Ve Zanaatkarlar Odası Yetkilileriyle Görüştü

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü, gençlik politikalarını belirlemek üzere sendika, sivil toplum örgütleri ve odaların genç yöneticilerine başlattığı ziyaretler çerçevesinde Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası yetkilileriyle görüştü.

Ctp Gençlik Örgütü Kıbrıs Türk Esnaf Ve Zanaatkarlar Odası Yetkilileriyle Görüştü
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GENÇLER ÜRETİM İÇİN TEŞVİK EDİLMELİ

Lefkoşa, 4 Mayıs 17 : Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü, gençlik politikalarını belirlemek üzere sendika, sivil toplum örgütleri ve odaların genç yöneticilerine başlattığı ziyaretler çerçevesinde Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası yetkilileriyle görüştü.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Gençlik Örgütü'nü temsilen Genel Sekreter Hüseyin Aranır, MYK üyeleri Barış Önel, Feriha Tel, Gençlik Meclisi üyesi Hasan Kobat ve Parti Meclisi üyesi Ürün Solyalı'nın katıldığı ziyarette gençler, Eğitimden Sorumlu Yardımcı Genel Sekreter Eda Hançer Akkor ve Üretim Kooperatifi Projesi'nden sorumlu Yardımcı Genel Sekreter Ersun Aytaç ile bir araya geldi.

40 MESLEK DALIYLA İLGİLİ BİLGİ ALINDI

Gençler, Eda Hançer Akkor'dan Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi'nde 15-18 yaş arası gençlere ve 18 yaş üstü yetişkinlere sunulan, yaklaşık 40 meslek dalıyla ilgili eğitim ve iş olanakları hakkında bilgi aldı.

Yapım aşamasında olan yeni Eğitim Merkezi’ni de yerinde inceleyen ekip, yakın zamanda başlayacak olan 'Sonuç Odaklı Eğitim Projesi' ile amaçlanan kalfalık ve ustalık seviyesindeki yeni eğitim programını da değerlendirdi. Yeni proje ile işyeri sahipleri ile iş bulmak isteyen mezunların ve öğrencileri buluşturacak bir bilgisayar programı yazılımının hayata geçirileceği bilgisi verildi.

İŞSİZLİK VE MESLEK LİSELERİNİN DURUMU DEĞERLENDİRİLDİ

Gençlik Örgütü temsilcileri ve oda yöneticileri ülkede yaşanan genel eğitim sorunlarını, meslek liselerinin durumlarını ve genç işsizlik konularında fikir alışverişinde bulunup, değerlendirmeler yaptı, Ersun Aytaç'Yerel Üretim Pazarlama Kooperatifi Projesi' ile ilgili, odanın yürüttüğü çalışmaları anlattı.

Gençlerin de üretim yapmaya teşvik edilmesinin ve gelecek garantisi yaratılmasında, kooperatifleşmenin büyük önem taşıdığını belirten CTP Gençlik Örgütü, oda yöneticilerine CTP'nin yürüttüğü 'Üreten Yok Olmaz' projesi hakkında da bilgi verdi.

Geliştirecekleri politikaların üreticiye ve yerli ürünlere destek olmak amaçlı projeler içereceğine de dikkat çekildi.

(AK/ÖK)  FOTOĞRAFLI

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