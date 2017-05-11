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11 Mayıs 2017 Perşembe 14:02

Ctp Gençlik Örgütü Dikmen Ocağı’nda Başkan Emine Kandaz Oldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Dikmen Ocağı’nın 15. Olağan Kongresi’nde başkanlığa Emine Kandaz seçildi.

Ctp Gençlik Örgütü Dikmen Ocağı'nda Başkan Emine Kandaz Oldu
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Lefkoşa, 11 Mayıs 17 (.): Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Dikmen Ocağı’nın 15. Olağan Kongresi’nde başkanlığa Emine Kandaz seçildi.

CTP basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Dikmen Ocak Örgütü binasında gerçekleştirilen seçime, Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, Girne İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Gençlik Örgütü Başkanı Şehan Tomgüsehan, Gençlik Örgütü Girne İlçe Başkanı Tufan Vudalı, Dikmen Ocak Örgütü Başkanı Süleyman Aktuna, Gençlik Örgütü yöneticileri ve partililer katıldı.

Kongrede, Mert Dercan Ocak Örgütü Sekreteri; Şerife Ak mali sekreter; Mehmet Ateş, Serdar Çaka, Salahi Uragyol ve Mahmut Karapınar da faal üye seçildi.

(UG/ÖK)     FOTOĞRAFLI

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