Ctp Gençlik Örgütü Ap’da Konferans Ve Eğitim Seminerine Katıldı



Lefkoşa, 12 Kasım 18 : CTP Gençlik Örgütü üyeleri Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen konferanslara ve eğitim seminerlerine katıldı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, gençler Brüksel’de “Avrupa’da Aşırı Sağ’ın Yükselişi” paneli ile “Hearing on Cyprus” konulu konferansa katıldı.

Eski Başmüzakereci ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, CTP milletvekili Fikri Toros ve eski BM Genel Sekteteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Alexander Downer’ın konuşmacı olarak katıldığı Avrupa Parlementosu gruplarından ALDE’nin “Hearing on Cyprus” konulu konferansında gençler, Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyannis’e sorular sordu.

CTP Gençlik Örgütü üyeleri, AP milletvekilleri Takis Hadjigeorgiou ve Neoklis Sylikiotis ile de görüştü. CTP Gençlik Örgütü’nün tam üye olduğu Avrupalı Genç Sosyalistlerin Genel Sekreteri Tuulia Pitkanen ve Başkan Yardımcısı Catalina Stefanescu ile de toplantı yapıldı.

CTP Gençlik Örgütü Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada “CTP’li gençler barış isteklerini Brüksel’e taşıdı” denildi.

Gençlik Örgütü, Kıbrıs’ta BM parametreleri altında iki toplumlu, iki bölgeli, siyasal eşitliğe dayalı ve tek uluslararası kimlikli Federal çözüme bağlılığa vurgu yaparak, hem iç siyasette hem de uluslararası alanda sonuna kadar Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesinde öncü olacağını vurguladı.

(RÇ/ŞEB) FOTOĞRAFLI

