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Ctp’den Derinya Ve Aplıç’la İlgili Açıklama: "müjdeli Bir Gün"

“MUTLULUKLA KARŞILIYORUZ… ADAMIZA KARŞILIKLI KABUL EDİLEBİLİR FEDERAL ÇÖZÜMÜ GETİRENE KADAR MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Ctp’den Derinya Ve Aplıç’la İlgili Açıklama: "müjdeli Bir Gün"

“MUTLULUKLA KARŞILIYORUZ… ADAMIZA KARŞILIKLI KABUL EDİLEBİLİR FEDERAL ÇÖZÜMÜ GETİRENE KADAR MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ”

12 Kasım 2018 Pazartesi 13:38
Ctp’den Derinya Ve Aplıç’la İlgili Açıklama:
“MUTLULUKLA KARŞILIYORUZ… ADAMIZA KARŞILIKLI KABUL EDİLEBİLİR FEDERAL ÇÖZÜMÜ GETİRENE KADAR MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ”
Lefkoşa, 12 Kasım 18 : Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Derinya ve Aplıç kapılarının açılmasını mutlulukla karşıladığını duyurarak, “Bölünemeyecek kadar küçük olan adamıza karşılıklı kabul edilebilir federal çözümü getirene kadar mücadeleyi sürdüreceğimizi yineleriz” açıklamasında bulundu.
Partiden yapılan açıklama şöyle:
“Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak Derinya ve Aplıç kapılarının açılmasını mutlulukla karşılıyoruz. Ülkemizde uzun yıllardır sürdürülen barış mücadelesinde müjdeli bir günden geçiyoruz. Dileğimiz ve çabamız, açılan kapıların iki toplumun yakınlaşmasına katkı sağlaması, sosyal, ekonomik ve kültürel işbirliklerini kolaylaştırmasıdır. Açılan her kapı daha çok insanın biraraya gelmesini, birbirini tanımasını sağlayacak, dostlukları geliştirecek, karşılıklı güveni artıracaktır. Kalıcı barış ancak bu şekilde sağlanacaktır.
Aplıç ve Derinya kapılarının açılması için irade gösteren siyasileri ve emek veren tüm barışseverleri selamlar, bölünemeyecek kadar küçük olan adamıza karşılıklı kabul edilebilir federal çözümü getirene kadar mücadeleyi sürdüreceğimizi yineleriz.”
(RÇ/GÜL)
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