Ctp Değirmenlik Belediye Başkan Adayı Karavezirler Yeniceköy’ü Ziyaret Etti

Lefkoşa, 1 Haziran 18 : Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Değirmenlik Belediye Başkan adayı Ali Karavezirler ve belediye meclis üyesi adayları, dün Yeniceköy’ü ziyaret etti.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, köy kahvesinde yurttaşlarla bir araya gelen Karavezirler ve ekibi projelerini paylaştı.

Karavezirler, Değirmenlik’in daha yaşanır bir yer olması için yapacak çok işleri olduğunu söyledi.

Yurttaşın beklenti ve şikayetlerini dinleyen Karavezirler, “25 Haziran itibarı ile beldemizin daha yaşanır, daha yeşil, daha üretken olması için elimizden gelenin fazlasını yapmak zorundayız, yapacağız” dedi.

SPOR TESİSLERİ, ÇOCUK PARKLARI …

Yeniceköy’ün hak ettiği sosyal ve kültürel seviyeye ulaşması için yol haritalarının hazır olduğunu ifade eden Karavezirler, Yeniceköy denince akla zeytin ve yağ değirmeni geldiğine, bunun üretim ve turizm açısından da değerlendirileceğine işaret etti. Karavezirler ayrıca halkla birlikte halkın öncelikleri belirlenip alt yapı eksiklerinin, spor alanlarının, sosyal tesislerin ve çocuk parklarının süratle tamamlanacağının sözünü verdi.

(DOĞ/HA) FOTOĞRAFLI