Ctp, Bölge Ziyaretlerine Güzelyurt’ta Devam Etti

Lefkoşa, 20 Nisan 17 : Cumhuriyetçi Türk Partisi bölgelerde sürdürdüğü ziyaretlere Güzelyurt’ta devam etti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte dün Cypfruvex, paketleme fabrikaları, Arıcılar Birliği Kooperatifi ve Güzelyurt’u Geliştirme ve Kalkındırma Derneği’ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, sohbetlerde, partinin yeni dönem politikaları aktarılırken, bölge için hazırlanan kalkınma planı hakkında bilgi verildi. CTP heyetinde milletvekilleri Mehmet Çağlar, Hüseyin Erçal, Armağan Candan, Erkut Şahali ve Ahmet Gülle ile Güzelyurt İlçe Başkanı Doğan Şahali ve ilçe yöneticileri yer aldı.

ERHÜRMAN: “KOOPERATİFLEŞMEYİ CAZİP HALE GETİRECEK DÜZENLEME YAPMALI”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sektörün sorunları ve çalışmalar hakkında bilgi aldığı Cypfruvex ziyaretinde yaptığı konuşmada, kaliteli ve sürekli üretimin önemine değindi.

Erhürman ise sadece narenciyede değil, diğer ürünlerin üretiminde de yaşanan, üreticilerin güçlerini birleştirememelerinden kaynaklanan sorunların geleceğe dönük olarak kendisini endişelendirdiğini belirtti.

Üreticiler çok zor koşullarda üretim yaparken, mali güce sahip bazı kişilerin oturdukları yerde para kazanabildiğini, bunun adaletsizlik yarattığını vurgulayan Erhürman, kooperatifleşme veya benzeri yöntemlerle güçleri birleştirmenin önemine değindi.

Erhürman, “Daha ürünü toplama zamanı gelmeden bahçeleri kapatan ve sonra dönüp kapattıkları bahçeleri üreticiye verdikleri paranın daha fazlasına başkalarına satan aracılar olduğunu öğrendik. Üretimin yükünü, sıkıntısını üretici çekerken, onların ürettikleri üzerinden bazı kişilerin oturdukları yerde para kazanması kabul edilebilir bir şey değil. Bunun önüne geçecek tedbirleri almalıyız. En etkili tedbir, üreticileri güçlerini birleştirmeye teşvik edecek, kooperatifleşmeyi cazip hale getirecek düzenlemeleri yapmaktır” dedi.

ARICILAR GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRMEYİ BAŞARDI

Genel Başkan Tufan Erhürman, Arıcılar Birliği Kooperatifi ziyaretinde gördükleri ve dinledikleri karşısında mutluluk duyduğunu söyledi. Yıllardır konuşulan piknik bal ambalajı sorununun kooperatifçilikle aşıldığını kaydeden Erhürman, üretim için kolları sıvayanların, el ele vererek, güçlerini birleştirerek büyüdüklerini ve daha da büyüyeceklerini belirtti.

Erhürman, yeni dönemde parti kadrolarının bu konuda çok fazla mesai harcadığını kaydederek, sektörleri bu anlayışla tek tek planlamakta olduklarını söyledi.

Sol bir partinin güçlü bir ekonomi politikası olması gerektiğini ifade eden Erhürman, üretimdeki kaliteyi ve sürekliliği sağlamak adına bizim gibi küçük ülkelerde güçleri birleştirmekten başka çare olmadığını belirtti. Erhürman, arıcıların yaptığı gibi, el ele vererek bu yolu yürüyeceklerini kaydetti.

“CTP’NİN GÜZELYURT HAYALİNİ SUNACAĞIZ”

Güzelyurt’u Geliştirme ve Kalkındırma Derneği’nin çalışmaları ve bölge için geliştirdikleri vizyon hakkında bilgi alan Tufan Erhürman, Güzelyurt’a bir kişilik kazandırmak ve bu şehri tekrardan üreten bir şehir haline getirmek zorunda olduklarını belirtti.

Erhürman sözlerini şöyle sürdürdü:

“Güzelyurt’a özel bir hayalimiz var. Bunları projelere dönüştürüp buraya yeniden geleceğiz. Bunun içinde büyük ve riskli projeler de olacak, bunun yanında daha küçük ve kısa vadede sonuç alınacak projeler de olacak. Esnafa ve çarşıya can suyu verecek projelerimiz olacak. Bölgenin planlanmadığı, projelendirilmediği durumda kendi çapında bir şeyler yapmak isteyenler çıkacak ve bir süre sonra burası gecekondulaşacak. Öğrenciyi kampusların ve yurtların dışına nasıl çıkaracağız? Onların kültürüne nasıl katkı koyacağız? Güzelyurt’un turizm potansiyelini nasıl değerlendireceğiz? Kısa bir süre içerisinde yeniden buraya gelip sizlere CTP’nin Güzelyurt hayalini sunacağız.”

(AK/FEZ) FOTOĞRAFLI