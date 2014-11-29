Ctp-bg Cumhurbaşkanı Adayı Siber, Gazimağusa Çarşısını Ziyaret Etti

SİBER: “TÜM HALKI KUCAKLAYAN BİR CUMHURBAŞKANI OLACAĞIM”

Lefkoşa, 29 Kasım 14 : Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler (CTP-BG) Cumhurbaşkanı adayı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Gazimağusa çarşısına ziyaret düzenleyerek vatandaşlarla buluştu.

CTP-BG’den yapılan açıklamaya göre, Siber’in ziyaretine CTP-BG Genel Başkanı ve Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Genel Sekreter Kutlay Erk, Mağusa İlçe Başkanı ve Milletvekili Erkut Şahali, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Teberrüken Uluçay, Dışişleri Bakanı Özdil Nami, Gazimağusa milletvekilleri Asım Akansoy, Ferdi Sabit Soyer ve Arif Albayrak, Girne Milletvekili Ömer Soyer Kalyoncu, Gazimağusa eski Belediye Başkanı Oktay Kayalp ve çok sayıda partili katıldı.

Mağusa İlçe binasında partililerle buluşan Siber, ilçe binasından yürüyerek Mağusa Surlariçi bölgesine gitti. Beraberindeki heyetle birlikte Surlariçi esnafını ziyaret eden Siber’e vatandaşların ilgi gösterdiği kaydedildi.

SİBER: “TÜM HALKI KUCAKLAYAN BİR CUMHURBAŞKANI OLACAĞIM”

CTP-BG açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı adayı Sibel Siber, Gazimağusa’da düzenlediği esnaf ziyaretinin ardından BRT’ye bazı açıklamalarda bulundu.

Siber, Gazimağusa esnafından sıcak ve samimi ilgi gördüğünü, bundan çok memnun olduğunu, halkla kucaklaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Toplum olarak birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bir dönemden geçildiğine değinen Siber, “toplumun 2015’te yapılacak olan seçimlerden sonra temiz siyasete kavuşacağını, cumhurbaşkanı olarak toplumun tüm kesimlerini kucaklayacağını” ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının çok daha güzel günler yaşamaya layık olan bir halk olduğunu kaydeden Siber, “Uluslararası toplumun bir parçası olursak bugünkü yaşam kalitesi çok daha yükselecek” şeklinde konuştu.

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