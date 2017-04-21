Ctp Akçay Ocak Örgütünde Başkan Hasan Çuvalcıoğlu Oldu

Lefkoşa, 21 Nisan 17 (.): Olağan kongresi gerçekleştirilen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Akçay Ocak Örgütü’nde Başkan Hasan Çuvalcıoğlu oldu.
CTP basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Akçay Ocak Örgütü binasında gerçekleştirilen kongrede, Ocak Örgütü Sekreterliği’ne Mustafa Denizci, yönetim kurulu üyeliklerine ise Ahmet Baflı, Sertaç Yorgancı ve Behlül Özbarışçı seçildi.
Kongreye, Güzelyurt İlçe Başkanı Doğan Şahali, Güzelyurt milletvekilleri Mehmet Çağlar, Hüseyin Erçal, Armağan Candan, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve partililer katıldı.
Kongrede, parti çalışmaları ve Kıbrıs sorununda gelinen son noktayla ilgili üyelere bilgi verildi.
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