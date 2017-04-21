Ctp Akçay Ocak Örgütünde Başkan Hasan Çuvalcıoğlu Oldu

Kongrede, parti çalışmaları ve Kıbrıs sorununda gelinen son noktayla ilgili üyelere bilgi verildi.

CTP basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Akçay Ocak Örgütü binasında gerçekleştirilen kongrede, Ocak Örgütü Sekreterliği’ne Mustafa Denizci, yönetim kurulu üyeliklerine ise Ahmet Baflı, Sertaç Yorgancı ve Behlül Özbarışçı seçildi.