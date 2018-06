Ctp Aday Tanıtım Etkinliklerine Güzelyurt’la Devam Etti

Lefkoşa, 1 Haziran 18 : Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 24 Haziran yerel seçimlerine yönelik aday tanıtım etkinliklerine Güzelyurt’ta devam etti.CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, CTP Belediye Başkan adayı Osman Bican ve belediye meclis üyesi adaylarının tanıtıldığı etkinliğe Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Maliye Bakanı ve DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ve Sağlık Bakanı Filiz Besim, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ile milletvekilleri de katıldı.ERHÜRMAN: “20 YILDA BİR MİLİM İLERLEMEYEN BİR GÜZELYURT…”Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman gecede yaptığı konuşmada, Güzelyurt’ta üç partinin bir araya geldiğini, değişimin kaçınılmaz olduğunu kaydetti.Erhürman, “Yirmi koca seneden bahsediyoruz. Yirmi sene önce Güzelyurt kent belediyeleri sıralamasında neredeydi şimdi nerede? Hesap budur! Yirmi sene önce Gönyeli neredeydi, yirmi sene önce Güzelyurt neredeydi? Şimdi bu iki belediye birbirleriyle karşılaştırıldığında nerede? Güzelyurtlu bu soruyu kendine sormalıdır” dedi.Erhürman, “Güzelyurt’un kötü bir durumda olduğunu, onun için bu seçimin Güzelyurt için sıradan bir seçim olmadığını” söyledi.Erhürman sözlerini şöyle sürdürdü:“Yirmi senedir Güzelyurt’u bir milim ileriye taşıyamayanlara bir şans daha verip vermeyeceğine Güzelyurtlu karar vermek zorundadır. Üç parti de Güzelyurt’un yirmi senedir uğradığı haksızlığa, dürüst hizmet anlayışıyla kalbi Güzelyurt için çarpan Osman Bican’la son verme kararlılığındadır. Partiler üstü bir karardır bu. Osman Bican temiz, demokrat, her partiden dostu olan, her partiden insanlarla birlikte çalışabilen Güzelyurt için gecesini gündüzüne katan biridir. Güzelyurt’un ihtiyacı olan da böyle birisidir”.DENKTAŞ: “PARTİLERİN DEĞİL GÜZELYURTLULARIN ADAYI”Maliye Bakanı ve DP Genel Başkanı Serdar Denktaş ise “Ben inanıyorum ki Osman Bican, CTP’nin, TDP’nin, DP’nin adayı değil bütün Güzelyurtluların adayıdır” dedi.Denktaş şöyle devam etti:“Yerel yönetimler öyle bir şey ki sabah uyandıktan gece yatıncaya kadar, yattığımız andan sabah uyanıncaya kadar her an hizmet veren birimlerdir. Demokrasinin halka en yakın birimidir muhtarlardan sonra. Bugüne kadar verilen hizmetlerden memnun olanlar mutlaka vardır ama daha iyisini görmedikleri için vardır. Osman Bican o daha iyi hizmetleri Güzelyurt halkına sunacaktır. Bu nedenle destek veriyoruz. Bu parti meselesi değil Güzelyurt meselesidir”.ÖZYİĞİT: “DEĞİŞİMİN ADI OSMAN BİCAN”Milli Eğitim ve Kültür Bakanı, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ise, “yirmi yıl önce seçimde sandık başında hatalar yapıldığını” söyledi.Özyiğit, “onun için son ana kadar sandıklara dikkat etmeliyiz. Güzelyurt’ta artık değişimin zamanı geldi. Bu değişimin adı Osman Bican ve onun yönetimindeki belediye meclis üyeleridir. Çağdaş belediyeciliğin önünü açmanın zamanı geldi. Kıbrıs Türk halkının arzuladığı belediyecilik anlayışı Güzelyurt’a Osman Bican ile gelecek” dedi.BİCAN: “GÜZELYURT’TA YENİ, TEMİZ BİR SAYFA AÇACAĞIZ”CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican ise “değişimin zamanı geldi. Bizler bu yola baş koyduk. Halkımızdan büyük bir destek görüyoruz” dedi.Kendisine destek veren partilere de teşekkür eden Bican, seçilmesi halinde bütün Güzelyurtluların başkanı olacağını, halkın özlediği hizmeti vereceklerini kaydetti. Bican sözlerini şöyle sürdürdü:“Karşımızda yirmi yıl iyi yönetilmeyen bir belediye var. Bizler ekibimizle birlikte belediyeyi kurumsal bir yapıya dönüştüreceğiz. Bu sayede halkımıza daha iyi hizmet sunacağız. Güzelyurt halkının farklı kesimlerini temsil edeceğiz. Belediye personelimizle birlikte yeni temiz bir sayfa açacağız. Çalışanlarla birlikte halkımıza nasıl daha iyi hizmet edebileceğimizi göstereceğiz. Yatırımlar ve hizmetlerimizi yerinden yönetim anlayışıyla gerçekleştireceğiz. Toplu taşımacılık, sosyal konut projesi, bisiklet yollarımız, rehabilitasyon merkezi, gençlik aktivite merkezi, kadın merkezi, çok amaçlı park ve çevre düzenlemesini halkımıza sunacağız. Bunları da hayata geçirirken bütçe disiplinine ve şeffaflığa sadık kalacağız”.(DOĞ/ÖK) FOTOĞRAFLI