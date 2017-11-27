'CTP'Yi Süt Liman Devralmamıştım...'

Eski Başbakan ve CTP Genel Başkanlarından Özkan Yorgancıoğlu'nun yaptığı açıklamalarda CTP'nin 7 Ocak seçimlerinde iyi adaylar çıkardığını ancak arzulanan sonuca ulaşılması için bütün toplumun elini sıkmaları gerektiğini ifade etti.Yorgancıoğlu'nun bu konudaki açıklamaları şöyle:"Tufan başkan öncesinde CTP tartışmalı bir dönem geçirdi. Benim dönemimde, benden önce, benden sonra… ben de devralırken süt liman devralmadım. Bu dönemde bizim yapmamız gereken adaylarımızla, parti yöneticilerimizle ve bizim gibi aday olmayı kendi için ‘artık yeter’ diyen geçmişte partide yöneticilik yapmış, bakanlık, başbakanlık yapmış arkadaşlarımızın bir bütün olarak, bu seçim sürecinde çalışması ve birbirini desteklemesine bağlıdır bu sürecin sonucu. Ben adayların oluşturduğu ekibin iyi bir ekip olduğunu düşünüyorum. Başka partilere de baktığımda çok daha iyi olduğuna inanıyorum. Ama bu CTP’ye bir şey katmış olmasına rağmen arzulanan sonucu çıkarma adına yeterli değildir. Birlikte olduğumuzu, birbirimize güvendiğimizi, birbirimiz için ve birbirimizden fazla toplum için bir şeyler yapacağımızı toplumun görmesi lazım. Bunları başarırsak ve aynı zamanda yine bir bütün olarak toplumun elini sıkabilirsek, bireylerin gözüne bakabilirsek, evleri tek tek dolaşabilirsek iyi bir sonuç alabileceğiz. Çünkü CTP’li hükümetler , geçmişte yanlış yapmış olabilir, Özkan, Ferdi, Talat veya herhangi bir CTP hükümetinin eksiği olabilir ama hiçbir zaman diğer hükümetler gibi kendi halkına ihanet etmemiştir. Toplumsal varlıkları kendi çıkarları için kullanmamıştır. Bu büyük bir ayrıştırmadır, farklılık, avantajdır CTP için… İktidar partileri bunu gördüğü için bizi bilerek ve isteyerek benzeştirmeye çalıştırıyorlar, ‘bunların hepsi aynıdır’… Bu gerçekten bugünkü iktidar partileri ve statüko tarafından bilerek ve isteyerek kullanılan bir argümandır. Bizim bu argümanı ortadan kaldırabilmemiz için de birlikteliğimizi ve toplum için efor sarf edebileceğimizi halkımıza daha çok göstermeliyiz. Bunu yapabilirsek partimiz birinci parti de çıkar, iktidara da gelir, hükümeti de kurar..."