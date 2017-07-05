CTP: 'Yeterli Denetim Yapılmaması Ve Mevzuata Uygun Hareket Edilmemesi Nedeniyle İş Kazaları Devam Ediyor'

“HÜKÜMETİ ÇALIŞANLARIN 45 DERECELERİ BULAN HAVA SICAKLIĞINDA ÇALIŞTIRILMAMASI İÇİN GEREKLİ ÖNLEMİ ALMAYA DAVET EDİYORUZ”

CTP, Çalışma Bakanlığı’nın yeterince denetim yapmaması ve mevzuata uygun hareket etmemesi nedeniyle ülkedeki iş kazalarının azalmadan devam ettiğini belirtti.

CTP, hükümeti bir an önce emekçi ve çalışanların 45 dereceleri bulan hava sıcaklığında çalıştırılmaması için gerekli önlemin alınması konusunda göreve davet ederek , “ Böyle bir dönemde hem güçlü denetim yapılması hem de bu kararların alınıp hayata geçirilmesi insan yaşamına verilen değeri ortaya koyacaktır” dedi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, son iş kazasında beşinci kattan düşerek yaşamını yitiren 26 yaşındaki Ahmet Karasu’nun ölümünün ardından, hükümetin hala iş sağlığı ve güvenliği adına tek bir adım atmamasının dünya ortalamasının çok üzerinde olan “iş kazalarındaki ölüm hızı” rekorunu ne yazık ki elimizde tutmamıza neden olduğunu belirtti.

Bu konuda sosyal paydaşlarla birlikte hareket edilmesinin zaruri olduğunu kaydeden CTP, “önemli olan yaşamlar gittikten sonra değil kazalar olmadan önleyici tedbirleri alabilmektir” dedi.

Konunun acilen paydaşlarla ele alınıp, alternatif üretilmesi ve sonuca ulaştırılması gerektiğini belirten CTP, kazadan sonra sosyal haklar bakımından mağduriyetin giderilmesinin yanı sıra, iş kazalarının sonucu yaşamsal olduğu için kaza gerçekleşmeden önce sıkı denetimin sağlanmasının ve cezaların uygulanmasının şart olduğunu ifade etti.

CTP açıklamasında, Bu konuları Parti olarak defalarca Meclis’te dile getirdiklerini ve getirmeye de devam edeceklerini kaydedildi.

Ülkedeki iş kazalarına bağlı olarak ölüm oranlarının dünya ortalamasının çok üstünde olduğunu öne süren CTP, “Olayı rakamlara indirgemek sorunu elbette çözmez ancak şuana kadar Bakanlığın ortaya koyduğu performans oldukça zayıftır” dedi.

İlgili Bakanın, “denetim yaparsak ülkedeki tüm inşaatları yarın itibari ile durdurmamız gerekiyor” demesinin büyük bir gaflet olarak tarihteki yerini aldığını iddia eden CTP, müfettiş ve denetçi sayısının artırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, bakanlık olarak kendilerine vizyon ortaya konulması gerektiğini söyledi.

CTP’nin hükümette olduğu dönemde İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 44. Maddesi tahtında yapılan tüzüğe göre ortam sıcaklığına bağlı çalışma saatleri uygulandığı da hatırlatılarak, “ İş Yasası’nın 36’ıncı maddesi 15 Mayıs - 30 Eylül tarihleri arasında 12.00-16.00 saatleri arasında belli bir süre için iş yerlerin kapalı bulundurulmasını da zorunlu kılmaktadır” denildi.