CTP, yangında kayıplar yaşayan Yunan halkı için dayanışma çağrısı yaptı

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Yunanistan'da çıkan yangında evlerini ve eşyalarını kaybeden Yunan halkı için dayanışma çağrısı yaptı.

CTP’den yapılan açıklamada, alınan bilgilere göre, çocuk bezi, sabun, şampuan, kadın bağı, her türlü konserve yiyecek, kuru bakliyat, makarna, çarşaf, yastık, ağrı kesici ilaçlar, yanık giderici merhemler ile yetişkin ve çocuk kıyafetlerin ihtiyaç duyulan malzemeler arasında olduğu belirtilerek, toplumsal dayanışma ve dostluk için destek vermek isteyen herkesten 27 Temmuz Cuma günü saat 14.00'e kadar ihtiyaç duyulan malzemelerin Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Merkez Binası'na bırakılması istendi.

CTP Binasının sabah 9.00 ile akşam 17.30 saatleri arasında açık olduğunu ifade eden CTP, “Tüm halkımıza şimdiden gösterecekleri dayanışma için teşekkür ederken, yangında ciddi yaralar alan Yunan halkına metanet dileriz” dedi.