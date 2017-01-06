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06 Ocak 2017 Cuma 16:45

CTP VE TDP`DEN AKINCI`YA DESTEK

CTP VE TDP`DEN AKINCI`YA DESTEK
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CTP GENEL BAŞKANI ERHÜRMAN VE TDP GENEL BAŞKANI ÖZYİĞİT, CUMHURBAŞKANI AKINCI’YA DESTEK BELİRTTİ

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, çözüm konusundaki kararlılıklarını yineleyerek Cumhurbaşkanı Akıncı’ya destek belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’yla biraraya gelen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, görüşme sonrasında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada da Cumhurbaşkanı Akıncı’nın CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’e Cenevre’de izlenecek yöntem konusunda bilgi vererek iki başkanla görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

ERHÜRMAN: “UMARIM OLUMLU HABERLERLE DÖNECEĞİZ”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı’yla Cenevre öncesinde çok yararlı bir görüşme gerçekleştirme fırsatı bulduklarını belirterek, Cenevre’de de birlikte olacaklarını ve Kıbrıs Türk tarafı olarak hassasiyetleri konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın kendileriyle son dosyaları ve yakınlaşma kağıtlarını da paylaştığını aktaran Erhürman, Kıbrıs Rum tarafının bu görüşmede üzerine düşen önemli görevler olduğuna dikkati çekti.
Özellikle siyasi eşitlik konusunda Rum tarafının yapması gerekenler olduğunu, Yunanistan’ın garantiler konusundaki sert tutumunda yumuşama göstermesi gerektiği gibi ortak hassasiyetleri ortaya koyduklarını kaydeden Erhürman, “Umarım Cenevre’den olumlu haberlerle döneceğiz” dedi.

“SON İSTASYON OLMASI İÇİN…”

Erhürman, Cenevre’nin son istasyon olmayabileceğini ama bunun da sürecin çöktüğü anlamına gelmeyeceğini söyleyerek, “Son istasyon olması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz ama olmayacaksa, bir sonraki istasyonu belirleyip olabildiğince ilerleme sağlayıp son istasyona gitmeliyiz” diye konuştu.

Erhürman, kendilerinin de Cumhurbaşkanı gibi çözüm için kararlı olduklarını vurguladı.

ÖZYİĞİT: “YARIM ASIRLIK SORUNU BARIŞLA TAÇLANDIRMAK GEREK”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, toplumun kaderinin belirleneceği Cenevre öncesinde Cumhurbaşkanı Akıncı’yla görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, orada yapılacaklarla ilgili bilgi edinerek görüşlerini aktardıklarını söyledi.

Yarım asrı aşkındır devam eden bu sorunu kalıcı bir barışla taçlandırmanın ve gelecek nesillere miras bırakmanın önemine işaret eden Özyiğit, liderlerin 1.5 yıldan beri çabaladığını ve artık sonuna gelindiğini, Cenevre’de sonuç almak gerektiğini belirtti.

“GARANTÖRLER 1960’TAN SONRA İLK KEZ…”

Özyiğit, kendilerinin Cenevre’de, genel olarak uzlaşı sağlanmasını beklediklerini, 12 Ocak’ta garantör ülkelerin 1960’tan sonra ilk kez biraraya gelecek olmasının son derece önemli olduğunu, orada güvenlik ve garantilerle ilgili kritik aşamadan olumlu sonuç alınmasını umduklarını ifade etti.

Cemal Özyiğit, her türlü ihtimali düşünmek gerektiğini söyleyerek, “Temkinli bir iyimserlikle gidiyoruz önemli olanın konuyu belirli bir noktaya getirerek sonrasında Kıbrıs’a detaylandırılmasını bırakmaktır” ifadelerini kullandı.

Her ne koşulda olursa olsun Kıbrıs’taki barış arayışlarının sürmesinin kaçınılmaz olduğunu belirten Özyiğit, Cenevre’den umutlu olduklarını ve en üst düzeyde ilgi gören bu dönemin olumlu şekilde sonuçlanmasını umduklarını kaydetti.


 
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