Ctp Ve Akel’in Mağusa İlçe Örgütleri, İki Toplumun Katılımıyla Ağaç Dikme Etkinliği Düzenledi

CTP ve AKEL’in Mağusa İlçe örgütleri, iki toplumun katılımıyla ağaç dikme etkinliği düzenledi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa’nın Tuzla bölgesinde 100’ün üzerinde ağaç dikilen etkinlikte yapılan açıklamalarda, birlikte yaşamın güzelliklerine değinildi. Etkinliğe CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, CTP Mağusa milletvekilleri Ferdi Sabit Soyer, Asım Akansoy, Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali, CTP Güzelyurt Millletvekili ve MYK Üyesi Armağan Candan ile CTP Gençlik Örgütü temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı. Etkinlikte fidanların dikiminin ardından ortak basın açıklaması yapıldı.

KAYALP

“Fidanlar barış umutlarımızla birlikte büyüyecek” diyerek ortak açıklamayı okuyan CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, AKEL ve CTP Mağusa ilçe örgütleri olarak gerçekleştirdikleri sembolik ağaç dikimi etkinliğiyle, birleşik bir Kıbrıs için, barışın Kıbrıs’ı için, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler’in işbirliği için mücadele etme isteklerini bir kez daha ortaya koyduklarını belirtti. Açıklamada ayrıca; Kıbrıs sorununa BM’nin ilgili kararlarında belirtildiği şekilde siyasi eşitliğin olacağı, iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon temelinde kapsamlı bir çözümün, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler’in ortak geleceklerini birlikte inşa edecekleri, Mağusa’nın yeniden birleşeceği bir çözümün bulunması çabalarına destek belirtildi.

“GELECEĞİN MAĞUSA’SI...”

“Geleceğin Mağusa’sı, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk sakinlerinin barış içerisinde bir arada yaşayacakları dostluk, işbirliği ve refahlarını geliştirecekleri bir kentten başka bir yer olamaz” diyen Kayalp, aynı zamanda, bu sembolik ağaç dikimiyle, ortak vatanı daha fazla yeşillendirme çabasına katkıda bulunarak ekolojik bir mesaj da verdiklerini vurguladı. Kayalp, hem iki toplumun liderlerine hem de Kıbrıs’ta yaşayan halklara ve özellikle de Mağusalılara ortak gelecek için umut dolu bir mesaj gönderdiklerini belirterek, “Hedefimiz, örnek teşkil edecek ve aynı zamanda yeniden birleşmiş Kıbrıs’ın sembolü olacak yeniden birleşmiş bir Mağusa’dır” dedi.