Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2017 Pazartesi 10:50

Ctp Ve Akel’in Mağusa İlçe Örgütleri, İki Toplumun Katılımıyla Ağaç Dikme Etkinliği Düzenledi

CTP ve AKEL’in Mağusa İlçe örgütleri, iki toplumun katılımıyla ağaç dikme etkinliği düzenledi.

Ctp Ve Akel'in Mağusa İlçe Örgütleri, İki Toplumun Katılımıyla Ağaç Dikme Etkinliği Düzenledi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

 CTP ve AKEL’in Mağusa İlçe örgütleri, iki toplumun katılımıyla ağaç dikme etkinliği düzenledi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa’nın Tuzla bölgesinde 100’ün üzerinde ağaç dikilen etkinlikte yapılan açıklamalarda, birlikte yaşamın güzelliklerine değinildi. Etkinliğe CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, CTP Mağusa milletvekilleri Ferdi Sabit Soyer, Asım Akansoy, Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali, CTP Güzelyurt Millletvekili ve MYK Üyesi Armağan Candan ile CTP Gençlik Örgütü temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı. Etkinlikte fidanların dikiminin ardından ortak basın açıklaması yapıldı.

KAYALP

“Fidanlar barış umutlarımızla birlikte büyüyecek” diyerek ortak açıklamayı okuyan CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, AKEL ve CTP Mağusa ilçe örgütleri olarak gerçekleştirdikleri sembolik ağaç dikimi etkinliğiyle, birleşik bir Kıbrıs için, barışın Kıbrıs’ı için, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler’in işbirliği için mücadele etme isteklerini bir kez daha ortaya koyduklarını belirtti. Açıklamada ayrıca; Kıbrıs sorununa BM’nin ilgili kararlarında belirtildiği şekilde siyasi eşitliğin olacağı, iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon temelinde kapsamlı bir çözümün, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler’in ortak geleceklerini birlikte inşa edecekleri, Mağusa’nın yeniden birleşeceği bir çözümün bulunması çabalarına destek belirtildi.

“GELECEĞİN MAĞUSA’SI...”

“Geleceğin Mağusa’sı, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk sakinlerinin barış içerisinde bir arada yaşayacakları dostluk, işbirliği ve refahlarını geliştirecekleri bir kentten başka bir yer olamaz” diyen Kayalp, aynı zamanda, bu sembolik ağaç dikimiyle, ortak vatanı daha fazla yeşillendirme çabasına katkıda bulunarak ekolojik bir mesaj da verdiklerini vurguladı. Kayalp, hem iki toplumun liderlerine hem de Kıbrıs’ta yaşayan halklara ve özellikle de Mağusalılara ortak gelecek için umut dolu bir mesaj gönderdiklerini belirterek, “Hedefimiz, örnek teşkil edecek ve aynı zamanda yeniden birleşmiş Kıbrıs’ın sembolü olacak yeniden birleşmiş bir Mağusa’dır” dedi.

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İki Yaralının Hayati Tehlikesi Sürüyor İki Yaralının Hayati Tehlikesi Sürüyor
Arabayı Taş Duvara Vurdu Arabayı Taş Duvara Vurdu
Ermataş'ta 1 Mayıs Yemeği Ermataş'ta 1 Mayıs Yemeği
“Basın” Adı Altında Yayılan “Pisliklere” De Müsaade Etmeyeceğiz “Basın” Adı Altında Yayılan “Pisliklere”...
EBRD, Türk Bankası Aracılığıyla Kıbrıs’ta Dış Ticaretin Desteklenmesi İçin Kaynak Ayırdı EBRD, Türk Bankası Aracılığıyla Kıbrıs’ta...
Gazeteci Gürkan’ın “MAT-mehmet Ali Talat” Adlı Kitabı Tanıtıldı Gazeteci Gürkan’ın “MAT-mehmet Ali Talat”...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

İki Yaralının Hayati Tehlikesi Sürüyor

Haberi Oku