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CTP VE AKEL HEYETLERİ GÖRÜŞTÜ: “MASA ÇÖZÜM ODAKLI YENİDEN KURULMALI”

CTP VE AKEL HEYETLERİ GÖRÜŞTÜ: “MASA ÇÖZÜM ODAKLI YENİDEN KURULMALI”

29 Mart 2018 Perşembe 15:07
CTP VE AKEL HEYETLERİ GÖRÜŞTÜ: “MASA ÇÖZÜM ODAKLI YENİDEN KURULMALI”
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CTP VE AKEL HEYETLERİ GÖRÜŞTÜ: “MASA ÇÖZÜM ODAKLI YENİDEN KURULMALI”

 Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve heyetini CTP Genel Merkezi’nde kabul etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre toplantıda, CTP’den Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, MYK üyeleri ve milletvekilleri Fazilet Özdenefe ile Armağan Candan, AKEL’den Stavri Kalopsiditou ve Toumazos Tsielepis de yer aldı. 

Yaklaşık iki saat süren toplantının ardından basına açıklamalarda bulunan başkanlar, Kıbrıs sorununun geldiği kritik aşama hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını, müzakere masasının çözüm odaklı bir yaklaşımla en kısa zamanda yeniden kurulması gerektiğini belirtti.

ERHÜRMAN: “ANLAMLI BİR MASA KURULMALI”

Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman konuşmasında, Kıbrıs sorununun federal bir çözümle sonuçlanması gerektiğini ve bu yolda yoğun bir çaba içerisinde olan AKEL ile bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de çalışmaları sürdüreceklerini belirtti. Erhürman şöyle konuştu:

“CTP olarak görüşümüz; ‘ne olursa olsun görüşelim’, ‘dostlar alışverişte görsün’ düşüncesiyle sürecin başlaması değildir. İhtiyaç duyduğumuz şey; çözüm odaklı, süresi belli olan, bizi çözüme ulaştıracak bir müzakere sürecinin başlamasıdır. Bu şartlar oluşmaksızın görüşme sürecinin başlaması, tekrar masaya oturulması bize anlamlı gelmiyor. Aylarca, günlerce, yıllarca bizleri masada tutacak bir ortam oluşacaksa bunun bir anlamı olmayacağını düşünüyoruz. Anlamlı bir masa kurulsun istiyoruz. İçinde bulunduğumuz ortam bizi de mutlu eden bir ortam değil. Bizi mutlu edecek ortam sonuç odaklı, süresi belli bir masanın kurulmasıdır. Bu yöndeki çabalarımıza, güneydeki çözüm yanlısı tüm siyasi partilerle yapacağımız çalışmalara devam edeceğiz.”

KİPRİANU: “CRANS - MONTANA’DA BIRAKILAN YERDEN DEVAM EDİLMELİ”

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise konuşmasında, samimi ve üretken görüşme için CTP heyetine teşekkür etti.

“Yaşanan gelişmeler karşısında birlikte, ortak vatanımızda, Kıbrıs’ta barışa nasıl bir perspektif sunabiliriz konusunda neler yapabileceğimizi görüştük” diyen Kiprianu, bugün durumun çok kritik ve zor bir noktaya ulaşmış olduğunu belirtti. Kiprianu sözlerini şöyle sürdürdü:

“İki lidere de çağrıda bulunmak istiyorum içinde olduğumuz durumun ciddiyetini kavramaları için. Yapmaları gerekenleri yapmalılar. Kalıcı taksime sürüklenme tehlikesi ile karşı karşıyayız. Liderlere çağrımız, en kısa zamanda bir araya gelerek bir an önce Kıbrıs sorununda çözüme ulaşma hedefiyle özlü müzakerelere başlamaları yönünde. Böylesi bir hedefe ulaşabilmek için çözüme odaklanmaları ve Crans - Montana’da bırakılan yerden görüşmelere başlamalılar. CTP ve diğer çözüm yanlısı güçlerle birlikte adamızda çözümün, barışın, yeniden birleşmenin gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağız.”

Anahtar Kelimeler:
Andros KiprianuTufan ErhürmanErdoğan Sorakın
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