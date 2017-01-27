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27 Ocak 2017 Cuma 14:40

CTP Türkmenköy Ocak Örgütü Başkanlığı’na Ali Özadalı Seçildi

CTP Türkmenköy Ocak Örgütü Başkanlığı'na Ali Özadalı Seçildi
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Cumhuriyetçi Türk Partisi Türkmenköy Ocak Örgütü Başkanlığına Ali Özadalı seçildi.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, seçim dün akşam Türkmenköy Ocak Örgütü binasında gerçekleştirildi.

Kongreye, Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve Gençlik Örgütü temsilcileri de katıldı.

Kongrenin ardından İsmet Mehmeteminoğulları Örgüt Sekreteri, Mustafa İmamoğlu Sayman görevine getirilirken, İsmet Murat, Peral Akim, Mehmet Katırcıoğlu ve Kemal Cesuroğlu üye olarak yönetimde görev aldı.

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