CTP Türkmenköy Ocak Örgütü Başkanlığı’na Ali Özadalı Seçildi

Kongrenin ardından İsmet Mehmeteminoğulları Örgüt Sekreteri, Mustafa İmamoğlu Sayman görevine getirilirken, İsmet Murat, Peral Akim, Mehmet Katırcıoğlu ve Kemal Cesuroğlu üye olarak yönetimde görev aldı.

Kongreye, Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve Gençlik Örgütü temsilcileri de katıldı.