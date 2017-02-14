CTP, Turizmle İlgili Yeni Teşvik Mevzuatının Hazırlanması İçin Hükümeti Girişim Yapmaya Çağırdı

“BU SÖZÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ, TC TARAFINDAN AKTARILACAK 40-50 MİLYON TL’LİK KAYNAĞIN AKTARILMASINI TEHLİKEYE SOKMUŞTUR”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), uzmanların ve turizm sektöründeki tüm paydaşların da katılımıyla turizmle ilgili yeni teşvik mevzuatının hazırlanması için hükümeti girişim yapmaya çağırdı.

Hükümetin Ekim 2016 itibarıyla “yatırım hariç turizm teşviklerinin tamamını kapsayan ve kaynakların verimli kullanımını amaçlayan yeni bir teşvik mevzuatı” hazırlama sözü olduğu ifade edilen parti açıklamasında, “Bu söz halen yerine getirilmemiştir ve bu sözün yerine getirilmemesi, Türkiye Cumhuriyeti tarafından aktarılacak 40-50 milyon TL tutarındaki kaynağın aktarılmasını tehlikeye sokmuştur” denildi.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, KKTC’de turizm sektörünün ekonomide öncü sektör olduğunun yalnızca uzmanlar ve siyasal partiler tarafından değil, hükümet programları tarafından da kabul edilmiş bir olgu olduğuna işaret edildi.

Bu noktadan hareketle Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin iktidarda olduğu dönemde hazırlanan “2016-2018 Yapısal Dönüşüm Programı”nda turizme özel bir önem atfedildiği, “Bölgede rekabetçi ve sürdürülebilir bir turizm sektörü gelişimi sağlamak amacıyla planlı ve etkin bir model tesis etmek gerekmekte olup, bölgede yaşanan gelişmeler ve turizm sektöründeki eğilimler dikkate alınarak Turizm Sektörü Strateji Belgesinin revize edilmesi ihtiyacı bulunmaktadır” tespiti yapıldığı anımsatıldı.

Bu tespitten hareketle, Program’ın konuyla ilgili temel ilke ve esasları şöyle sıralandı:

“1. Turizme tahsis edilen kaynaklar verimli ve etkin şekilde kullanılacaktır.

2. Turizm faaliyetlerinde çeşitlilik artırılacaktır. Bu amaçla kısmi destek programları sürdürülecektir.

3. Eko-Agro, özel ilgi turizmi teşvik edilecektir.

4. Turizm teşvik sistemi yukarıda belirtilen sorunlara çözüm getirecek şekilde yapılandırılacaktır ve yatırım teşvik sistemiyle uyumu gözetilecektir.”

HÜKÜMETİN SÖZÜ VAR

Açıklamada, bu çerçevede hükümetin Ekim 2016 itibarıyla “yatırım hariç turizm teşviklerinin tamamını kapsayan ve kaynakların verimli kullanımını amaçlayan yeni bir teşvik mevzuatı” hazırlama sözü olduğu ifade edilerek “Bu söz halen yerine getirilmemiştir ve bu sözün yerine getirilmemesi, Türkiye Cumhuriyeti tarafından aktarılacak olan 40-50 milyon TL tutarındaki kaynağın aktarılmasını tehlikeye sokmuştur” denildi.

Hükümetin teşvik programını hazırlamadaki gecikmesinin eleştirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizin ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduğu bu dönemde, üzerinde hemen herkesin uzlaştığı yukarıda sözü edilen ilke ve esaslara uygun bir teşvik mevzuatını, söz verdiği tarihin üzerinden beş aylık bir süre geçmesine karşın halen hazırlamamış olan hükümet, bir yandan imzaladığı metinlere sadakat göstermeyerek ciddiyetsizliğini, diğer yandan da ülkenin çok ihtiyaç duyduğu bir mali kaynağın aktarılmasını geciktirerek sorumsuzluğunu bir kez daha son derece açık biçimde göstermiştir.

Cumhuriyetçi Türk Partisi, ülkede turizmin sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde ve planlı bir şekilde geliştirilmesini, turizmden elde edilen gelirlerin artırılmasını ve adil paylaşılmasını ve turizm sektörünün diğer sektörleri de besleyen bir sektör haline gelmesini hedeflemektedir. Bu amaçla kullanılabilecek kaynakların bu hükümetin ciddiyetsiz ve sorumsuz tutumu dolayısıyla kullanılamamasının büyük bir basiretsizlik olduğunu belirtir, Hükümeti, bir an önce, uzmanların ve turizm sektöründeki tüm paydaşların da katılımıyla sözü edilen ilke ve esaslara uygun bir teşvik mevzuatını hazırlamak için girişimde bulunmaya çağırırız.”