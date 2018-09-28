CTP, Tüm Tarafları Gerekli Siyasi İradeyi Göstermeye Davet Etti

CTP, bugüne dek iki bölgeli, iki toplumlu ve siyasi eşitlik temelinde yürütülen federal çözüm müzakerelerinin sonuç odaklı bir yöntemle başlaması ve çalışmaların en kısa sürede olumlu sonuçlar alacak şekilde tamamlanması için tüm tarafları gerekli siyasi iradeyi göstermeye davet etti.

CTP’den yapılan açıklamada, Kıbrıs çözüm müzakerelerini kapsamlı bir siyasi anlaşmayla sonlandırma çabalarının hareketlendiğini memnuniyetle takip ettikleri belirtilerek, garantör ülkelerin Dışişleri Bakanları görüşmesini takiben, BM Genel Sekreteri’nin talebi üzerine Cumhurbaşkanı Akıncı ile yapacağı görüşmenin bir gün öne alınmasını da olumlu bir gelişme olarak değerlendirdikleri kaydedildi.

Çözüm ihtiyacının ivediliğini koruduğunu ve Kıbrıs Konferansı’nın sonuç odaklı bir yöntemle devam etmesi için, tüm tarafların Genel Sekreter’e bu çağrıyı yapması yönünde cesaret vermesi gerektiğini ifade eden CTP, “BM Genel Sekreteri’nin 30 Haziran 2017 tarihinde taraflara sunduğu ve “Guterres Çerçevesi” diye bilinen belge, gelinen aşamada üzerinde uzlaşı gerektiren farklılıkları ortaya koymaktadır. Bu çerçevede farklılıkların giderilmesi ve kısa bir sürede kapsamlı bir anlaşmaya varılması için sonuç odaklı bir sürecin bir an önce başlaması gerektiğini değerlendiriyoruz” dedi.

CTP, Kıbrıs’ın ve tüm bölge ülkelerinin ortak kazanımları için büyük resme odaklanılmasını, bu doğrultuda gereken siyasi iradenin ortaya konmasını istedi.

