banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96952
ALTIN
193.259
DOLAR
4.9113
STERLİN
6.4439
EURO
5.7478
Ülkemizde İranlılar da sanal bet işine girdi
GİRNE'DE YASA DIŞI BET OPERASYONU
Biri tutuklu biri serbest yargılanacak
BİRİ TUTUKLU BİRİ SERBEST YARGILANACAK
Gardiyan hırsızlıktan yakalandı
GARDİYAN HIRSIZLIKTAN YAKALANDI
Günsun’un yeni suçları çıktı
GÜNSUN'UN YENİ SUÇLARI ÇIKTI
banner282

CTP tarafından yürütülen Yunan halkı ile dayanışma kampanyasında toplanan malzemeler teslim edildi

CTP tarafından yürütülen Yunan halkı ile dayanışma kampanyasında toplanan malzemeler teslim edildi

31 Temmuz 2018 Salı 14:06
CTP tarafından yürütülen Yunan halkı ile dayanışma kampanyasında toplanan malzemeler teslim edildi

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) 25-27 Temmuz tarihleri arasında yürüttüğü Yunan halkı ile Dayanışma Kampanyası çerçevesinde toplanan malzemeler dün teslim edildi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, geçen hafta Yunanistan’da yaşanan yangın felaketinin ardından yardıma ihtiyaç duyan Yunan halkı için toplanan yardımlar Kıbrıs’ın güneyine teslim edildi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin 25-27 Temmuz tarihleri arasında başlattığı dayanışma kampanyasına farklı toplumsal kesimlerden destek geldi.

Toplumun birçok kesiminden ve kurumundan gelen destek sonucunda CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya koordinatörlüğünde toplanan malzemeler, hafta sonu boyunca genel merkezde tasnif edildi ve kolilere paketlendi. Toplanan malzemeler dün AKEL ile işbirliği halinde Yunanistan’a gönderilmek üzere Kıbrıs’ın güneyine teslim edildi, para bağışları da ilgili hesap numaralarına yatırıldı.

Açıklamada, “Kampanyaya yoğun ilgi gösterip, dayanışma örneği sergileyen Kıbrıslı Türk halkına sonsuz teşekkür ederiz. Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak, Yunan halkının acısını paylaştığımızı yinelerken, bir daha bu tip felaketlerin kimsenin başına gelmemesini temenni ederiz” ifadelerine yer verildi.

Teslim edilen malzemelerin listesi şöyle açıklandı:

“33 koli konserve gıda, 25 koli kuru bakliyat, makarna ve un, 13 koli bebek bezi, 3 koli bebek maması, 48 koli tıbbi malzeme, 7 koli ıslak mendil, 7 koli sabun ve kadın bağı, 4 koli şampuan, 4 koli meyve suyu, 3 koli teneke yağ, 1 koli tıraş seti, 1 koli diş fırçası seti, 1 koli pil, 87 torba kıyafet, çarşaf, yorgan ve havlu.”
 

banner288
Son Güncelleme: 31.07.2018 18:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oğuz: “Hükümetin yaptığı, zamma kılıf ve şov”
Oğuz: “Hükümetin yaptığı, zamma kılıf ve şov”
KKTC’yi Koruma Derneği: “Üç tarih Kıbrıs Türkü için gurur kaynağı”
KKTC’yi Koruma Derneği: “Üç tarih Kıbrıs Türkü için gurur kaynağı”
1 Ağustos Dünya İzci Fular Günü...
1 Ağustos Dünya İzci Fular Günü...
KTTO ve KTSO’dan 2 öğrenciye burs...
KTTO ve KTSO’dan 2 öğrenciye burs...
Kelle: “Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde dönüm noktası”
Kelle: “Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde dönüm noktası”
Arıklı: “1 Ağustos Türk milleti için özellikle de Kıbrıs Türkü için önemli bir tarih”
Arıklı: “1 Ağustos Türk milleti için özellikle de Kıbrıs Türkü için önemli bir tarih”
Özgürgün: “Hedefimiz 1974 öncesi karanlık günlerin yaşanmayacağı, güvenlikli bir gelecektir”
Özgürgün: “Hedefimiz 1974 öncesi karanlık günlerin yaşanmayacağı, güvenlikli bir gelecektir”
Meclis Komitesi, Salamis Karavan Kamp Tesisi’ne gözlem ziyaretinde bulundu
Meclis Komitesi, Salamis Karavan Kamp Tesisi’ne gözlem ziyaretinde bulundu
Emekli Astsubaylar Derneği mesaj yayımladı
Emekli Astsubaylar Derneği mesaj yayımladı
İnsan Hakları Derneği, Güney Kıbrıs-Mısır ittifakını kınadı
İnsan Hakları Derneği, Güney Kıbrıs-Mısır ittifakını kınadı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim