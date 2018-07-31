CTP tarafından yürütülen Yunan halkı ile dayanışma kampanyasında toplanan malzemeler teslim edildi

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) 25-27 Temmuz tarihleri arasında yürüttüğü Yunan halkı ile Dayanışma Kampanyası çerçevesinde toplanan malzemeler dün teslim edildi.



CTP’den yapılan açıklamaya göre, geçen hafta Yunanistan’da yaşanan yangın felaketinin ardından yardıma ihtiyaç duyan Yunan halkı için toplanan yardımlar Kıbrıs’ın güneyine teslim edildi.



Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin 25-27 Temmuz tarihleri arasında başlattığı dayanışma kampanyasına farklı toplumsal kesimlerden destek geldi.



Toplumun birçok kesiminden ve kurumundan gelen destek sonucunda CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya koordinatörlüğünde toplanan malzemeler, hafta sonu boyunca genel merkezde tasnif edildi ve kolilere paketlendi. Toplanan malzemeler dün AKEL ile işbirliği halinde Yunanistan’a gönderilmek üzere Kıbrıs’ın güneyine teslim edildi, para bağışları da ilgili hesap numaralarına yatırıldı.



Açıklamada, “Kampanyaya yoğun ilgi gösterip, dayanışma örneği sergileyen Kıbrıslı Türk halkına sonsuz teşekkür ederiz. Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak, Yunan halkının acısını paylaştığımızı yinelerken, bir daha bu tip felaketlerin kimsenin başına gelmemesini temenni ederiz” ifadelerine yer verildi.



Teslim edilen malzemelerin listesi şöyle açıklandı:



“33 koli konserve gıda, 25 koli kuru bakliyat, makarna ve un, 13 koli bebek bezi, 3 koli bebek maması, 48 koli tıbbi malzeme, 7 koli ıslak mendil, 7 koli sabun ve kadın bağı, 4 koli şampuan, 4 koli meyve suyu, 3 koli teneke yağ, 1 koli tıraş seti, 1 koli diş fırçası seti, 1 koli pil, 87 torba kıyafet, çarşaf, yorgan ve havlu.”

