CTP Sosyalist Enternasyonal Toplantısına Katıldı

TOPLANTIDA KIBRIS’TA ÇÖZÜM ÇAĞRISI YAPILDIĞI BİLDİRİLDİ

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İspanya’nın Malaga kentinde toplanan Sosyalist Enternasyonal Akdeniz Komitesi toplantısında temsil edildi.

CTP’den verilen bilgiye göre, CTP’nin Milletvekili ve MYK üyesi Armağan Candan tarafından temsil edildiği Komite’nin sonuç bildirgesinde, Kıbrıs’ta en erken zamanda çözüm çağrısı yapıldı.

Sosyalist Enternasyonal Malaga Deklarasyonu’nda 9 Ocak ‘ta Cenevre’de bir araya gelecek olan iki lidere ve ilgili tüm taraflara iki kesimli, iki toplumlu federal çözüme en erken zamanda varmak için çalışmaya devam etme çağrısı yapıldığı ifade edildi.

Önemli fırsatın kaçırılmaması gerektiğinin vurgulandığı sonuç bildirgesinde 12 Ocak’ta toplanacak uluslararası Kıbrıs konferansının başarılı olması dileğinde bulunuldu.

Ayrıca Kıbrıs adasının yakında Doğu Akdeniz’de barış, işbirliği ve refahın sembolü olmasının umut edildiği vurgulandı.

CANDAN

CTP milletvekili ve MYK üyesi Armağan Candan da toplantıda yaptığı konuşmada, Kıbrıs’taki çözüm sürecine ilişkin bilgi verdi ve uluslararası toplumdan sürecin başarılı olması için destek istedi.

Candan, Malaga deklarasyonunda çözüme ilişkin güçlü bir çağrı yapılmasını talep etti ve CTP’nin önerisini sundu.

Savaş ve göçlerin yaşandığı bir bölgede Kıbrıs sorununun karşılıklı kabul edilebilir bir çözüme ulaşmasının hem Kıbrıs’ın önünü açacağını ifade eden Armağan Candan, bunun bölge için de önemli bir örnek teşkil edeceğini, bu çerçevede Cenevre görüşmelerinin çok önemli olduğunu kaydetti.

AYALA

Sosyalist Enternasyonal Genel Sekreteri Luis Ayala da Kıbrıs’taki iki toplumun sabırla müzakereleri ileri bir aşamaya getirdiğini, süreci desteklediklerini, Cenevre’de olumlu bir sonuç çıkmasını beklediklerini, Mart 2017’de Kolombiya’da yapılacak Sosyalist Enternasyonal Dünya Kongresi’nde Kıbrıs’ı bir başarı hikayesi olarak görmeyi arzu ettiklerini belirtti.

Toplantıda ayrıca İspanya, Türkiye, Fransa, İsrail, Yunanistan ve İtalya temsilcileri de Kıbrıs konusuna değinerek en erken zamanda çözüme ulaşılmasını dilediler.