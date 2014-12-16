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CTP Sosyalist Enternasyonal Kadın Konsey Toplantısına Katıldı

Sosyalist Enternasyonal Kadın Konsey toplantısına katılan CTP’li heyet, Meclis’ten geçmek üzere olan yüzde 30 kadın kotası ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin kurulmasını örnek göstererek partilerinin üzerine düşen görevi yaptığını söyledi.

CTP Sosyalist Enternasyonal Kadın Konsey Toplantısına Katıldı

Sosyalist Enternasyonal Kadın Konsey toplantısına katılan CTP’li heyet, Meclis’ten geçmek üzere olan yüzde 30 kadın kotası ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin kurulmasını örnek göstererek partilerinin üzerine düşen görevi yaptığını söyledi.

16 Aralık 2014 Salı 17:27
CTP Sosyalist Enternasyonal Kadın Konsey Toplantısına Katıldı
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Sosyalist Enternasyonal Kadın Konsey toplantısına katılan CTP’li heyet, Meclis’ten geçmek üzere olan yüzde 30 kadın kotası ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin kurulmasını örnek göstererek partilerinin üzerine düşen görevi yaptığını söyledi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Dünyanın sosyalistlerini bir araya getiren Sosyalist Enternasyonal Kadın Konsey toplantısı Cenevre’de “Sosyalist Enternasyonal Kadının Vizyonu ve Politikada Kadın” başlığıyla gerçekleştirildi. Bu yılki toplantılarda KKTC’den CTP Kadın Örgütü Genel Başkanı Sibel Sorakın ve CTP Eğitim Sekreteri Emel Kişi yer aldı.

15-16 Aralık'taki Cenevre'de gerçekleşen toplantılarda kadınlar, geleceğe dair projeksiyon sunup kadının politikadaki yerini ve önemini tartıştı.

1995’te gerçekleşen BM Pekin toplantısının 20. yılına yaklaşırken, “Sosyalist Enternasyonal Kadın’ın Vizyonu” ve “Politikada Kadın” konseyin ana gündem maddeleri arasında yer aldı. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi CEDAW’ın kabul edilmesinin 20. Yılı’nda sosyalist kadınlar, politikada kadınların mevcut durumunu ve yapılması gerekenleri tartıştı. Katılımcı ülkeler, “Kadın hakkı insan hakkıdır” mesajı verdi.

CTP: “ENTERNASYONAL’DEN DAYANIŞMA BEKLİYORUZ”

CTP Eğitim Sekreteri Emel Kişi yaptığı konuşmada Kıbrıs’taki görüşmelerin kesilmiş olmasından dolayı partinin duyduğu endişelerden ve girişimlerinden bahsetti.  Partinin toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmaları, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin kurulması ve Meclis’te Siyasal Parti Yasası’nda yer alacak olan yüzde 30 kadın kotası konusunda Partinin üzerine düşeni yaptığını aktardı. En önemli adım olarak da partinin bir kadını cumhurbaşkanı adayı gösterdiğini ve Sosyalist Enternasyonal’den dayanışma beklediklerini iletti.

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