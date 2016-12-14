CTP Sosyalist Enternasyonal Akdeniz Komitesi Toplantısına Katılıyor

MİLLETVEKİLİ VE MYK ÜYESİ ARMAĞAN CANDAN, MALAGA’DAKİ TOPLANTIDA KIBRIS SORUNUYLA İLGİLİ KONUŞMA DA YAPACAK

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 16-17 Aralık tarihlerinde İspanya’nın Malaga kentinde düzenlenecek Sosyalist Enternasyonal Akdeniz Komitesi toplantısına katılıyor.

CTP’den verilen bilgiye göre, İspanyol Sosyalist İşçi Partisi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıya CTP adına milletvekili ve MYK üyesi Armağan Candan katılacak.

Toplantı, Akdeniz bölgesindeki demokrasi, özgürlükler, haklar ve barışın sağlanması için yapılması gerekenler, Akdeniz’de sosyalist enternasyonalin vizyonu ve ortak değerlerinin hayata geçirilmesi, bölge ülkelerindeki duruma ilişkin raporlar ve Malaga Deklarasyonu’nun onaylanması gündemiyle gerçekleştirilecek.

Armağan Candan toplantıda, Kıbrıs sorununa çözüm bulma müzakerelerine ilişkin gelinen aşamaya dair bir de konuşma yapacak.

Toplantıya Akdeniz’e kıyısı bulunan 20’den fazla ülkeden siyasi parti temsilcisi katılacak.

CTP’nin Sosyalist Enternasyonal tam üyeliği 2014 yılında Meksika’da yapılan konsey toplantısında onaylanmıştı.