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CTP, Serdarlı’da Aday Tanıtım Etkinliği Düzenledi Etkinliğe Başbakan Erhürman da Katıldı!

Serdarlı Belediye Başkanı ve CTP Belediye Başkan adayı Salih Bayraktar, Serdarlı köy meydanında belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte aday tanıtım etkinliği düzenledi.

CTP, Serdarlı’da Aday Tanıtım Etkinliği Düzenledi Etkinliğe Başbakan Erhürman da Katıldı!

Serdarlı Belediye Başkanı ve CTP Belediye Başkan adayı Salih Bayraktar, Serdarlı köy meydanında belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte aday tanıtım etkinliği düzenledi.

20 Haziran 2018 Çarşamba 11:56
CTP, Serdarlı’da Aday Tanıtım Etkinliği Düzenledi Etkinliğe Başbakan Erhürman da Katıldı!


Serdarlı Belediye Başkanı ve CTP Belediye Başkan adayı Salih Bayraktar, Serdarlı köy meydanında belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte aday tanıtım etkinliği düzenledi.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, etkinliğe CTP Genel Başkanı, Başbakan TufanErhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, milletvekilleri Asım Akansoy ve Sula Usar İncirli de katıldı.
Etkinlikte ayrıca geçmiş dönemlerde Serdarlı Belediyesi’nde görev yapan CTP’li belediye meclis üyelerine teşekkür belgesi takdim edildi.
ERHÜRMAN: “SERDARLI ATILIM GERÇEKLEŞTİRMEYE HAZIRDIR”
Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman aday tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, Serdarlı’nın artık atılım gerçekleştirmek için hazır bir belediye olduğunu söyledi.
Bölge halkının dört sene önce dizlerinin üstüne çökertilen bir belediyenin bugün ayağa kalkmasına şahitlik ettiğini ifade eden Erhürman, kuruşu kuruşuna her şeyi hesaplayabilen bir belediye başkanının sayesinde bugünlere gelindiğini belirtti.

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Bölgenin kalkınmak için büyük bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Erhürman, “Biz de merkezi idare olarak söz veriyoruz ki gereken desteği sağlayacağız” dedi.
Macera aramaya gerek olmadığını vurgulayan Erhürman, Serdarlı’nın dört yıl önceki halinin unutulmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.
BAYRAKTAR: “YENİ HİKAYELERİMİZİ YAZMAK İÇİN ADAYIZ”
Serdarlı Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Salih Bayraktar da, bölgenin dört yıl önceki yapıdan çıkmaya başladığını ifade etti.
500 yıllık geleneğe sahip bir bölgeyi kendi ceplerini doldurmak adına kullanmak isteyenlerin, peşkeş çekme vesilesiyle hareket edenlerin, öngörüsüz şekilde sekiz senede bölgeyi getirdikleri yapının ortada olduğunu söyleyen Bayraktar, “Dört yıllık süreçte dizlerinin üzerine çökertilen belediyemizin ayağa kalkmaya başladığını büyük bir mutlulukla aktarmak isterim” dedi.
Bayraktar, yeni hikayelerin yazılması için yeniden adaylığını sekiz meclis üyesi adayıyla açıkladıklarını belirtti.
Bayraktar, “2 bin 500 yurttaşımızın yaşadığı Serdarlı’yı güzel ve mutlu günler bekliyor. Önümüzdeki dönem hizmetlerimize devam etmek için 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde değerli halkımızdan onay istiyoruz” şeklinde konuştu.
 

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Son Güncelleme: 20.06.2018 15:44
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