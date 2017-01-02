CTP, PARTİDEN İSTİFALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Sonay Adem, Ali Gulle ve İbrahim Korhan’ın istifalarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.





CTP , PARTİDEN İSTİFA LARLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Sonay Adem, Ali Gulle ve İbrahim Korhan’ın istifalarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Sonay Adem, Ali Gulle ve İbrahim Korhan’ın istifa dilekçelerinin Parti Merkezine ulaştığı kaydedilerek, “Her üç arkadaşımız da uzun yıllar partimize çok değerli hizmetler vermişlerdir ve bu hizmetleri hiçbir zaman unutulmayacaktır” denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Bugün elimize ulaşan istifa dilekçeleri onlara duyduğumuz sevgi ve saygıyı ve onlara verdiğimiz değeri asla azaltmamıştır. Daha güzel bir ülke yaratmak için verdiğimiz çabada bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dayanışma içerisinde olacağımızdan en ufak bir kuşkumuz yoktur.”