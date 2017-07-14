CTP, New York'ta Düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısına Katıldı

SOSYALİST ENTERNASYONAL’DEN KIBRIS KONFERANSI RAPORU: “KIBRIS’TAKİ MEVCUT STATÜKO KABUL EDİLEMEZ!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Birleşmiş Milletler'in New York'taki Genel Merkezi'nde düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey toplantısına katıldı.

“Barışın Geliştirilmesi, Demokrasinin Korunması ve Değişim” belgisiyle toplanan konseyde, CTP'yi Dışilişkiler Sekreteri ve Güzelyurt milletvekili Armağan Candan temsil etti.

ÇÖZÜM SÜRECİNE YÖNELİK RAPOR OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, konsey Kıbrıs'taki çözüm sürecine ilişkin olarak oybirliği ile kabul ettiği raporu yayımladı.

Sosyalist Enternasyonal’in Kıbrıs’taki çözüm sürecine dair yayımladığı rapor şöyle:

“Sosyalist Enternasyonal, daha önceki birçok kararında Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk liderlere barış görüşmelerini Kıbrıs için iki kesimli, iki toplumlu federal bir çözüme en erken zamanda ulaştırmak üzere çağrıda bulunmuştur. Sosyalist Enternasyonal 7 Temmuz'da uzlaşma olmadan sona eren birleşme görüşmelerini yakından takip etmiştir. Adadaki her iki tarafça da anlaşıldığı üzere Kıbrıs'taki mevcut statükonun devamı kabul edilemez.”

“TARAFLAR ÇABA GÖSTERMEYE DEVAM ETMELİ”

Raporda, bütün tarafların mevcut statükoyu değiştirmek için çaba göstermeye devam etmesi gerektiğine vurgu yapılarak, geçtiğimiz hafta Crans Montana'da düzenlenen Kıbrıs konferansının başarısızlıkla sonuçlanmış olmasına rağmen, ilgili bütün tarafların orada hazır bulunmasını ve görüşlerini karşılıklı olarak ortaya koymuş olmalarının yine de ileri yönde atılmış bir adım olarak değerlendirildiği kaydedildi.

“YAKINLAŞMALAR HEBA EDİLMEMELİ”

Raporda, müzakerelerde bugüne kadar elde edilen yakınlaşmaların heba edilmemesi gerektiğine de işaret edilerek, Kıbrıs'taki iki toplum da barış içinde ve uluslararası toplumun bir parçası olarak yaşamayı hak ettiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun ise bütün ilgili tarafları bunun sağlanması için adımlar atmak üzere cesaretlendirmesi gerektiğine işaret edilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs'taki soruna siyasi çözüm bulunana kadar, iki toplumun yakınlaşması, ada üzerinde birlikte var olmaları ve barış ortamının sürdürülebilir olması hedefiyle güven yaratıcı önlemler desteklenmelidir.”