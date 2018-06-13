CTP, Minareliköy’ü Ziyaret Etti!

CTP Değirmenlik Belediyesi Başkan adayı Ali Karavezirler ve beraberindeki belediye meclis üyesi adayları dün Minareliköy’ü ziyaret etti.

Partinin basın bürosundan verilen bilgiye göre, köydeki yürüyüşe eski başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer ve Özkan Yorgancıoğlu ile milletvekili Asım Akansoy da katıldı.

Minareliköy’le ilgili projelerini aktaran Karavezirler, sosyal, ekonomik, kültürel faaliyet ve değerlerin artırılması için hazırlamış oldukları projeleri tek tek hayata geçireceklerinin sözünü verdi.