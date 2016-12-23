CTP Milletvekili Gülle: “Sağlık Turizmi Çalıştayı Sorumsuzca İsraf"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Ahmet Gülle, 21-23 Mayıs 2015 tarihleri arasında, Turizm ve Sağlık Bakanlıkları ile Lefke Avrupa Üniversitesi işbirliğiyle “Sağlık Turizmi Çalıştayı” düzenlendiğini hatırlatarak, devletin devamlılığı göz ardı edilerek yeniden çalıştay düzenlenmesinin, bütçe kaynaklarının sorumsuzca israf edilmesi olduğunu savundu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Ahmet Gülle, 21-23 Mayıs 2015 tarihleri arasında, Turizm ve Sağlık Bakanlıkları ile Lefke Avrupa Üniversitesi işbirliğiyle “Sağlık Turizmi Çalıştayı” düzenlendiğini hatırlatarak, devletin devamlılığı göz ardı edilerek yeniden çalıştay düzenlenmesinin, bütçe kaynaklarının sorumsuzca israf edilmesi olduğunu savundu.

Gülle, yapılması gerekenin, çalışmaları daha ileriye götürecek proje ekibinin önceki çalışmayı yapan bilim insanları ile bir araya gelerek gerekli bilgileri edinmeleri, sonrasında da daha ileriye yönelik çalışmaları ve projeleri üretmeleri olduğunu kaydetti.

Ahmet Gülle, partisinin basın bürosu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından, 24-25 Aralık 2016 tarihlerinde “KKTC Sağlık Turizmi Konferansı ve Çalıştayı” düzenleneceği açıklamasını değerlendirdi.

Sağlık turizminin dünyada giderek artan yeni bir konsept olduğuna işaret eden Gülle, KKTC’nin özellikle yaşlı nüfusu giderek artan Avrupa Birliği’nin vatandaşları için çok uygun coğrafi ve iklimsel özellikler taşıdığını belirtti.

CTP’nin hükümette olduğu dönemde, 21-23 Mayıs 2015 tarihleri arasında, Turizm ve Sağlık Bakanlıkları ile Lefke Avrupa Üniversitesi işbirliğiyle Sağlık Turizmi Çalıştayı düzenlendiğini hatırlatan Gülle, şunları kaydetti:

“Ülkemizdeki tüm üniversitelerin, sağlık ve turizmle ilgili tüm kuruluşların, devletin ilgili kurumlarının ve yurtdışından uzmanların da katılımıyla, toplam 104 katılımcı ile gerçekleştirilen Çalıştay’da, ülkemizin sağlık turizmi alanındaki güçlü ve zayıf yanları, fırsatlar, tehditler ve eksiklikler belirlenmiştir. KKTC'nin genel olarak sağlık turizminde, özel olarak ileri yaş turizminde, tercih edilen ve Akdeniz bölgesinde kalitesi ile öne çıkan, markalaşmış, sürdürülebilir bir destinasyon konumuna getirilmesine yönelik bir vizyon oluşturulmuş ve eksikliklerin giderilmesine yönelik bir yol haritası belirlenmiştir.

Devletin devamlılığı ilkesinden hareketle, ulaşılan bu aşamadan sonra, ilgili bakanlıkların ve kurumların bu verileri ele alarak, işbirliği içinde, sağlık turizmine yönelik olarak daha ileri adımları atmaları beklenirken, Sağlık Bakanlığı tarafından, 24-25 Aralık 2016 tarihlerinde KKTC Sağlık Turizmi Konferansı ve Çalıştayı düzenleneceği açıklanmıştır. Çalıştay’ın programında, ilk gün yine vizyon çalışmalarının, güçlü ve zayıf yanların, tehdit ve fırsatların tartışılması, ikinci gün ise sektör paydaşlarının konuşması öngörülmektedir.”

Ahmet Gülle, sağlık turizmiyle ilgili çalışmaların devam etmesinin, bir buçuk yıl önce yapılan Çalıştay’da varılan noktadan daha ileri seviyelere taşınmasının elbette en büyük arzuları olduğunu ifade ederek, bu yönde yapılacak her türlü çalışmayı destekleyeceklerini belirtti.

Gülle açıklamasında, “Ancak ülkemizde devletin devamlılığını göz ardı eden, aralarında sağlık ve turizmle ilgili tüm paydaşların ve üniversitelerden katılan bilim insanlarının da bulunduğu katılımcıların ürettikleri değerleri görmezden gelen, ülkemiz insanlarının ekonomik sıkıntı ve zorluklarla boğuştuğu bu günlerde, bütçe kaynaklarını sorumsuzca israf eden bu çalışmayı anlayabilmemiz ve kabullenebilmemiz mümkün değildir” ifadelerine yer verdi.

Yapılması gerekenin, çalışmaları daha ileriye götürecek proje ekibinin önceki çalışmayı yapan bilim insanları ile bir araya gelerek gerekli bilgileri edinmeleri, sonrasında da daha ileriye yönelik çalışmaları ve projeleri üretmeleri olduğunu vurgulayan Gülle, aksi halde kaynaklar ve zaman gereksiz yere israf edilerek yapılan işlerin durmadan tekrarlanacağını, çalışmaları ileriye taşımanın mümkün olmayacağını, iş yapar görünüleceğini ama yol kat edilemeyeceğini belirtti.