Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Kasım 2017 Cumartesi 20:31

CTP Milletvekili Adayları Belli Oldu

CTP Milletvekili Adayları Belli Oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
CTP Milletvekili Adayları Belli Oldu

Bugün yapılan CTP üylerinin oyları sonuçunda yapılan sayım sonrası milletvekili adayları belli oldu.

İşte CTP Milletvekili adayları;

LEFKOŞA

1. Tufan Erhürman (Kontenjan)
2. Özdil Nami
3. Sıla Usar İncirli (Kontenjan)
4. Birikim Özgür
5. Ahmet Hüdaoğlu (Kontenjan)
6. Doğuş Derya
7. Günay Kibrit (Kontenjan)
8. Ali Karavezirler
9. Muhittin Özsağlam
10. Fatma Miralay
11. Feriha Tel
12. Kadri Fellahoğlu
13. Mutlu Azgın
14. Hasan Ulaş Altıok
15. Ülkü Taşseven
16. Şerife Korucan 

MAĞUSA

1. Erkut Şahali
2. Hamit Caner (Kontenjan)
3. Mustafa Naimoğulları (Kontenjan)
4. Teberrüken Uluçay
5. Asım Akansoy
6. Aybike Yektaoğlu
7. Şifa Çolakoğlu
8. Ahmet Billuroğlu
9. Cemal Mert
10. Ceyhun Ümiter
11. Mine Adalıer
12. Derviş Karaca
13. Bedia Balses Çeliker

GİRNE

1. Fazilet Özdenefe
2. Fikri Toros (Kontenjan)
3. Salih Sarpten
4. Mahmut Kanber (Kontenjan)
5. Salih İzbul
6. Mustafa Ergüven
7. Arzu Cankoy
8. Çelen Özkaynak
9. Şehan Tomgüsehan
10. Ziya Tüzel

İSKELE

1. Biray Hamzaoğulları
2. Mehmet Ceylanlı
3. Fikret Civisilli (Kontenjan)
4. Selda Şafak
5. Sedat Kılıç

GÜZELYURT

1. Armağan Candan
2. Filiz Besim (Kontenjan)
3. Mehmet Çağlar
4. Hüseyin Erçal

LEFKE

1. Salahi Şahiner
2. Teoman Oktay


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Bana atfedilen açıklamaları ben yapmadım’ ‘Bana atfedilen açıklamaları ben yapmadım’
Evde hintkeneviri yetiştiriyorlardı Evde hintkeneviri yetiştiriyorlardı
DÖVİZ KURLARI DÖVİZ KURLARI
FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE. FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE.
BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ORAYA ÇIKAN GELİŞMELERİ VE CRANS-MONTANA’DA YAŞANANLARI AKTARDI” BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN...
DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI... DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

‘Bana atfedilen açıklamaları ben yapmadım’

Haberi Oku