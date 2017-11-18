CTP Milletvekili Adayları Belli Oldu

Bugün yapılan CTP üylerinin oyları sonuçunda yapılan sayım sonrası milletvekili adayları belli oldu.
İşte CTP Milletvekili adayları;
LEFKOŞA
1. Tufan Erhürman (Kontenjan)
2. Özdil Nami
3. Sıla Usar İncirli (Kontenjan)
4. Birikim Özgür
5. Ahmet Hüdaoğlu (Kontenjan)
6. Doğuş Derya
7. Günay Kibrit (Kontenjan)
8. Ali Karavezirler
9. Muhittin Özsağlam
10. Fatma Miralay
11. Feriha Tel
12. Kadri Fellahoğlu
13. Mutlu Azgın
14. Hasan Ulaş Altıok
15. Ülkü Taşseven
16. Şerife Korucan
MAĞUSA
1. Erkut Şahali
2. Hamit Caner (Kontenjan)
3. Mustafa Naimoğulları (Kontenjan)
4. Teberrüken Uluçay
5. Asım Akansoy
6. Aybike Yektaoğlu
7. Şifa Çolakoğlu
8. Ahmet Billuroğlu
9. Cemal Mert
10. Ceyhun Ümiter
11. Mine Adalıer
12. Derviş Karaca
13. Bedia Balses Çeliker
GİRNE
1. Fazilet Özdenefe
2. Fikri Toros (Kontenjan)
3. Salih Sarpten
4. Mahmut Kanber (Kontenjan)
5. Salih İzbul
6. Mustafa Ergüven
7. Arzu Cankoy
8. Çelen Özkaynak
9. Şehan Tomgüsehan
10. Ziya Tüzel
İSKELE
1. Biray Hamzaoğulları
2. Mehmet Ceylanlı
3. Fikret Civisilli (Kontenjan)
4. Selda Şafak
5. Sedat Kılıç
GÜZELYURT
1. Armağan Candan
2. Filiz Besim (Kontenjan)
3. Mehmet Çağlar
4. Hüseyin Erçal
LEFKE
1. Salahi Şahiner
2. Teoman Oktay