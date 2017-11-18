CTP Milletvekili Adayları Belli Oldu

Bugün yapılan CTP üylerinin oyları sonuçunda yapılan sayım sonrası milletvekili adayları belli oldu.İşte CTP Milletvekili adayları;1. Tufan Erhürman (Kontenjan)2. Özdil Nami3. Sıla Usar İncirli (Kontenjan)4. Birikim Özgür5. Ahmet Hüdaoğlu (Kontenjan)6. Doğuş Derya7. Günay Kibrit (Kontenjan)8. Ali Karavezirler9. Muhittin Özsağlam10. Fatma Miralay11. Feriha Tel12. Kadri Fellahoğlu13. Mutlu Azgın14. Hasan Ulaş Altıok15. Ülkü Taşseven16. Şerife Korucan1. Erkut Şahali2. Hamit Caner (Kontenjan)3. Mustafa Naimoğulları (Kontenjan)4. Teberrüken Uluçay5. Asım Akansoy6. Aybike Yektaoğlu7. Şifa Çolakoğlu8. Ahmet Billuroğlu9. Cemal Mert10. Ceyhun Ümiter11. Mine Adalıer12. Derviş Karaca13. Bedia Balses Çeliker1. Fazilet Özdenefe2. Fikri Toros (Kontenjan)3. Salih Sarpten4. Mahmut Kanber (Kontenjan)5. Salih İzbul6. Mustafa Ergüven7. Arzu Cankoy8. Çelen Özkaynak9. Şehan Tomgüsehan10. Ziya Tüzel1. Biray Hamzaoğulları2. Mehmet Ceylanlı3. Fikret Civisilli (Kontenjan)4. Selda Şafak5. Sedat Kılıç1. Armağan Candan2. Filiz Besim (Kontenjan)3. Mehmet Çağlar4. Hüseyin Erçal1. Salahi Şahiner2. Teoman Oktay

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