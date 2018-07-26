CTP Mağusa Meclis Grubu: “Mağusa Belediye Meclis toplantıları sabote ediliyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Belediyesi Meclis Grubu, Gazimağusa Belediye Meclisi toplantılarının UBP, YDP VE DP’li üyeler tarafından sabote edildiğini savundu.



CTP Meclis Grubu tarafından yapılan yazılı açıklamada, seçimlerin üzerinden bir aydan fazla süre geçmesine rağmen arka arkaya yaşanan toplantıları sabote etme girişimleri nedeniyle asbaşkan seçimi yapılamadığı gibi, normal işleyişe geçilemediği, halkın beklentilerine cevap verilemediği belirtildi.



Açıklamada UBP'li, YDP'li ve DP'li üyelerin belediye binasında hazır bulunmalarına rağmen toplantı salonuna girmemeleri neticesinde toplantı yeter sayısının sağlanamadığı ve toplantının gerçekleşmesinin engellendiği kaydedildi.



CTP Meclis Grubu açıklamada şu soruları yöneltti:



“Bekleyen onca gündem maddesi, yarım kalmış ve ortaya koymak istediğimiz projeler varken Belediye Meclisi'nin işleyişini asbaşkanlık konusu yüzünden engellemekle neyin peşindesiniz? Halk sizden hizmet beklerken sizin ısrarla paylaşamadığınız nedir?



Belediye meclis üyeliğini toplumsal bir görev olarak mı, yoksa bir rant kapısı olarak mı görüyorsunuz?



Dün akşamki nisap sorunundan sonra yasa gereği 48 saat sonraya, yani 27 Temmuz Cuma akşamına ertelenen Belediye Meclisi toplantısına krizi aşıp da gelecek misiniz? Yoksa krize oynamaya devam mı edeceksiniz?



Önümüzdeki dört yıllık görev sürenizde çalışma tarzınızı ve siyaset yapma şeklinizi hep böyle krizlerle, sabotajlarla mı şekillendirmeyi düşünüyorsunuz”



Bu soruların acil yanıt bekleyen sorular olduğu kaydedilen açıklamada, CTP Belediye Meclis Grubu’nun durumu protesto ettiği bildirildi.

