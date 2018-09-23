CTP Mağusa Belediye Meclis Grubu: “Mağusa Belediye Meclisi Toplantısında Konuşulanlar Belediye’nin Ciddi Mali Sıkıntıda Olduğunun İtirafı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa Belediye Meclis Grubu, Mağusa Belediye Meclisi’nin yasal olarak toplanması gereken tarihten yaklaşık 1 ay gecikmeli olarak 19 Eylül Çarşamba akşamı toplandığını ve toplantıda konuşulanların belediyenin ciddi mali sıkıntıda olduğunun ve ödemelerinde ciddi aksamalar bulunduğunun itirafı olduğunu savundu.

CTP Mağusa Belediye Meclis Grubu tarafından yapılan yazılı açıklamada; toplantıda gündem konularının dışında belediyenin mali olarak içinde bulunduğu sıkıntılı durumun da konuşulduğunu ve uzun bir istişare neticesinde bazı sonuçlar çıktığı bildirdi.

Sonuçlar arasında “Gazimağusa Belediye Bakanı İsmail Arter’in ilk kez özel sektör ve bankalara olan borcun artık ödenemeyecek rakamlara yaklaştığını ve belediyenin bu borç yükünü ödemekte zorlanmakta olduğunu kabul ettiğinin” de bulunduğu ileri sürülen açıklamada, Arter’in ilk kez bu borçlar nedeniyle belediye hizmetlerinin aksama ihtimali olduğunu ve başlayanlar dahil proje yatırımlarının yavaşladığını da kabul ettiği savunuldu.

Arter’in bu borcu kapatmak için ek olarak 10 ile 15 milyon TL arası borçlanmaya gidilip gidilemeyeceği için çalışma başlattığını bildirdiği ileri sürülen açıklamada, “Bizler CTP Meclis Gurubu olarak bu yüksek faiz ortamında tekrar bir borçlanmaya gidilmesinin ve borcun borç ile kapatılmasının sakıncalı olabileceğini, bunun yerine belediye bütçesinde yer alan gelir ve gider kalemlerinin mercek altına alınıp eldeki imkanlar ile çıkış yolu aranması konusunda öneride bulunduk. Arter bu önerimizi olumlu bulup en kısa zamanda tedbirler ve bütçe ile alakalı toplantı yapacağına dair bizlere olumlu yanıt vermiştir” denildi.

Toplantıda İsmail Arter’in alacaklı şirketler ile borç yapılandırmalarını organize etmek için müzakere yapacağını da belirttiği kaydedilen açıklamada, toplantıda konuşulanların Mağusa Belediyesi’nin ciddi mali sıkıntıda olduğunun ve ödemelerinde ciddi aksamalar olduğunun itirafı olduğu savunuldu.

“ARTER’İN TASARRUF TEDBİR ÖNERİLERİNİ GÜNDEME GETİRMESİNİ ÖNERİYORUZ”

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Biz CTP Mağusa Belediye Meclis Üyeleri olarak, belediyenin bu ciddi mali krizden kurtarılması için Sn. Belediye Başkanını çok süratle tasarruf tedbirleri önerilerini hazırlayarak belediye meclisinin gündemine getirmesini öneriyoruz.

Faizlerin çok yüksek seyrettiği bu dönemde mali açıkları borçlanarak kapatma belediyemizin tamamen iflasını getirecektir. Bu konuda yaşanmış bir Lefkoşa Belediyesi örneği vardır. Yeni bir örneğe daha gerek yoktur. Biz Sn. İsmail Arter’i popülist ve savurgan yönetim anlayışından derhal vazgeçmeye davet ediyoruz”.