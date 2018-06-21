CTP Mağusa Belediye Başkan Adayı Adalıer ve Belediye Meclis Üyesi Adayları, Alevi Kültür Merkezi’nin Mağusa Şubesini Ziyaret Etti

ADALIER: “KENT KONSEYLERİ OLUŞTURULACAK, MAĞUSA TÜM KÜLTÜRLERİ KUCAKLAYACAK”

CTP Mağusa Belediye Başkan adayı Erol Adalıer ve Belediye Meclis üyesi adayları, dün Alevi Kültür Merkezi’nin Mağusa şubesini ziyaret ederek dernek yetkilileri ve üyeleri ile bir araya geldi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Adalıer, en önemli görevlerinin ırk, dil, din, renk ayrımı gözetmeden tüm Mağusa’ya hizmet götürmek ve tüm kültürleri kucaklamak olduğunu belirtti.

Bu yaklaşımlarını kentin yönetimine de taşıyacaklarını vurgulayan Adalıer, en çok önemsedikleri konseptlerden birisinin Kent Konseyi olduğunu, Kent Konseyleri ile kent yönetimine demokratik katılımı arttıracaklarını, halkın istek ve dileklerini doğrudan paylaşabilecekleri bir platform yaratacaklarını dile getirdi.



“DEMOKRASİ MAHALLEDEN ŞEHRE YAYILACAK”Kent konseylerinin yasal temelde oluşturulması çalışmalarının tamamlanacağını da belirten Adalıer, sivil toplum örgütlerinin, muhtarların ve bölgesel yoğunluk oranında seçilecek mahalle temsilcilerinin katılımıyla demokrasinin mahalleden beldeye, beldeden şehre yayılacağını söyledi.Belediyenin halkın istek ve dileklerini dinlemek ve sorunlarını çözmekle yükümlü olduğunu hatırlatan Adalıer, seçimden hemen sonra Kent Konseylerinin temelinin atılacağını ifade etti.