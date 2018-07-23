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CTP Lute’un gelişini değerelendirdi: “Memnuniyet verici, cesaretlendirici”

CTP Lute’un gelişini değerelendirdi: “Memnuniyet verici, cesaretlendirici”

23 Temmuz 2018 Pazartesi 06:58
CTP Lute’un gelişini değerelendirdi: “Memnuniyet verici, cesaretlendirici”

“KIBRIS’IN VE TÜM BÖLGE ÜLKELERİNİN ORTAK KAZANIMLARI ÖN PLANA ÇIKARILMALI, BU DOĞRULTUDA TEK TARAFLI HESAPLAR YAPMAKTAN İMTİNA ETMELİ VE GEREKEN SİYASİ İRADE ORTAYA KONMALIDIR”
 

“MÜZAKERELER BOYUNCA ELDE EDİLEN YAKINLAŞMALAR KÜÇÜMSENMEMELİ. ALTERNATİF ÇÖZÜM MODELİ TARTIŞMALARI GERÇEKÇİ OLMADIĞI GİBİ, STATÜKONUN DEVAMINA HİZMET ETMEKTEDİR”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Crans-Montana sürecinin ardından, BM Genel Sekreteri’nin yeniden inisiyatif alarak bir temsilci atamasını, memnuniyetle karşıladığını ve cesaretlendirici bulduğunu belirtti.
Kıbrıs Konferans’ının devam etmesinin gerekli olduğu değerlendirmesinin yapıldığı CTP açıklamasında, “ Kıbrıs’ın ve tüm bölge ülkelerinin ortak kazanımları ön plana çıkarılmalı, bu doğrultuda tek taraflı hesaplar yapmaktan imtina etmeli ve gereken siyasi irade ortaya konmalıdır” denildi.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Jane Holl Lute’un ziyareti ile ilgili açıklamasında, son dönemde hidrokarbon sondaj çalışmalarına bağlı olarak Doğu Akdeniz sularında gerginliği artıran çatışma söylemleri başta olmak üzere, Kıbrıs sorunundan kaynaklanan toplumsal sorunların artmakta olması, milliyetçi ve ayrılıkçı güçlerin Ada’daki bölünmüşlüğü derinleştirme girişimlerinin, kapsamlı siyasi çözümü ivedi kıldığına işaret etti.
 Açıklamada şunları kaydedildi:
“Temmuz 2017’de ciddi bir çıkmaza maruz kalan Crans-Montana Konferansı sonrasında Liderlerin bir değerlendirme yaptığı malumdur. Bu sürecin ardından, BM Genel Sekreteri’nin yeniden inisiyatif alarak bir temsilci atamasını memnuniyetle karşılıyor ve cesaretlendirici buluyoruz.
Son dönemde hidrokarbon sondaj çalışmalarına bağlı olarak Doğu Akdeniz sularında gerginliği artıran çatışma söylemleri başta olmak üzere, Kıbrıs sorunundan kaynaklanan toplumsal sorunların artmakta olması, milliyetçi ve ayrılıkçı güçlerin Ada’daki bölünmüşlüğü derinleştirme girişimleri, kapsamlı siyasi çözümü ivedi kılmaktadır.
“MÜZAKERELER BOYUNCA ELDE EDİLEN YAKINLAŞMALAR KÜÇÜMSENMEMELİ”
Müzakereler boyunca elde edilen yakınlaşmalar asla küçümsenmemelidir. Çözümün, ilgili BM parametrelerine bağlı, iki bölgeli, iki toplumlu ve siyasi eşitlik zemininde bir Federasyon olduğu unutulmamalıdır. Alternatif çözüm modeli tartışmaları gerçekçi olmadığı gibi, statükonun devamına hizmet etmektedir. 
Sayın Lute tüm taraflar nezdinde görüşmeler yaparak bir durum tespiti yapacak ve BM Genel Sekreterine rapor edecektir. Bu raporu değerlendirecek olan Genel Sekreter de sürecin geleceğiyle ilgili karar verecektir.
BM Genel Sekreteri’nin 30 Haziran 2017 tarihinde taraflara sunduğu ve “Guterres Çerçevesi” diye bilinen paket yaklaşımı, gelinen aşamada uzlaşı gerektiren farklılıkları 6 başlık altında özetlemektedir. Bu belgede birbirleriyle ilintili olan tüm başlıkları bir bütün içerisinde olarak müzakere ederek ve makul bir süre içerisinde kapsamlı bir siyasi anlaşmaya varılması zaruridir. Bunun için de daha fazla gecikmeden Kıbrıs Konferans’ının devam etmesinin gerekli olduğunu değerlendirmekteyiz. Kıbrıs’ın ve tüm bölge ülkelerinin ortak kazanımları ön plana çıkarılmalı, bu doğrultuda tek taraflı hesaplar yapmaktan imtina etmeli ve gereken siyasi irade ortaya konmalıdır.
CTP bu tarihsel dönemde de, sorumluluk almayı her zaman olduğu gibi en üst düzeyde tutacaktır.”
 

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Son Güncelleme: 23.07.2018 10:18
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