CTP, Lute'un Gelişini Selamladı ve Çözüm Konusunda Kararlılık Belirtti!



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), BM Genel Sekreterinin görevlendirdiği Jane Holl Lute’un adaya geliyor oluşunu selamladıklarını belirterek, adanın kalıcı bir çözüme kavuşması için gerekli iradeyi ortaya koyacaklarını vurguladı.

Parti basın bürosundan yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

“Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres tarafından görevlendirilen BM üst düzey yöneticilerinden Sayın JaneHollLute’un adaya geliyor oluşunu selamlıyoruz.

Sayın Gutteres'in öngördüğü paket bütünlüğü çerçevesinde bir an önce başlamasını umut ettiğimiz müzakere sürecinde Federal bir Kıbrıs’a ulaşmak için her türlü girişimi yapacağımızı belirtirken, adamızın kalıcı bir çözüme kavuşması için gerekli olan iradeyi ortaya koyacağımızı kamuoyunun bilgisine getiririz. “

