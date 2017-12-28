CTP LEFKE’Yİ ZİYARET ETTİ

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve milletvekili adayları Lefke’yi ziyaret ederek, vatandaşlarla görüştü.

Partiden verilen bilgiye göre, Erhürman, buradaki konuşmasında, “Lapta’dan Yeşilırmak’a kadar olan bölge alternatif turizm, eğitim ve tarımla kalkınacak” dedi.

Lefke’yi Dipkarpaz gibi özel kalkınma alanı olarak belirlediklerini söyleyen Erhürman, “Buranın insanı alternatif turizmden, tarımdan ve eğitimden kazanacak” ifadelerine yer verdi.

Doğru plan ve programlarla ülkenin kalkınması için göreve gelmeyi hedeflediklerini kaydeden Tufan Erhürman, “CTP 2018’in ilk ayında hükümeti kuracak. Ülkede yepyeni bir sayfa açılacak. Artık halkımızın varoluşunu ispatlama ve gelecek güzel günlere doğru yelken açma zamanıdır” dedi.

Erhürman, Lefke’deki toplantılarda CTP’nin ekonomik ve sosyal kalkınma programını da anlattı; haysiyet, adalet, üretim ve hizmet temalı politikalar üzerinde durduklarını kaydetti.

Bölgenin daha çok eko-agro turizme, sörf ve deniz sporları turizmine ve daha çok doğayla baş başa olmak isteyen insanların tercih ettiği “3’üncü yaş turizmi” de denilen turizme açık olacağını ifade eden Erhürman, özellikle ileri yaş gruplarındaki turistleri de dikkate alan sağlık alanına yatırım yapılacağını belirtti.

Bölgede çok önemli tarım arazileri olduğunu söyleyen, “çoğu bu hükümet tarafından başka amaçlar için dağıtıldı” iddiasında bulunan CTP Genel Başkanı, “Buradaki üniversitenin aşağı yukarı 11 bin öğrencisi var. Lefke’nin nüfusu da aşağı yukarı 11 bin. Eğer biz eğitimde Gaziveren’i, Doğancı’yı öğrencilerin ikamet edebileceği yerlerle donatırsak bu bölge bunlardan pay alır. Bölgeyi bütünlüklü biçimde planlayıp bölgede yaşayan her bireyin alternatif turizmden, tarımdan ve eğitimden adil bir şekilde payını almasını sağlayacağız” dedi.

“BU KABUS SENARYOSUDUR”

UBP-DP hükümetinin icraatlarını da eleştiren Erhürman, hükümetin Bakanlar Kurulu kararıyla ülkede bir gün bile ikamet etmemiş kişilere vatandaşlık verdiğini iddia etti.

20 ayda 12 bin vatandaşlık verildiğini, kamu arazilerinin peşkeş çekilmediği tek bölge kalmadığını öne süren Erhürman, “Hepsine karşı dava açtık ve açtığımız davalardan birini bile kaybetmedik” dedi.

Başbakanın bazı açıklamalarını de eleştiren Tufan Erhürman, “Özgürgün ‘20 ayda yaptıklarım 5 senede yapacaklarımın garantisidir’ diyor. Biz de ondan korkuyoruz ya zaten. Bu bir kabus senaryosudur” ifadelerini kullandı.

Özgürgün’ün parti başkanlarıyla televizyon programına katılmayı reddettiğini de söyleyen Erhürman, “Bu konuşmaların arkasından banka dekontları patladı. Üç gün sesimizi çıkarmadık. Çıkıp en azından ‘yalandır’ demesini bekledik. Bugün oldu hala tek bir açıklama yapmadı” dedi.

UBP’nin bütün adaylarının gezip gezip kartvizit dağıttığını ve “tik” istediğini söyleyen Erhürman, şöyle devam etti:

“Biz ‘tik mik’ istemiyoruz. Hırsızlığa, yolsuzluğa ‘dur’ demek için ve bu ülkeye, bu halka dair hayallerimizi gerçekleştirmek için programımıza ve kadromuza mühür istiyoruz. Bu seçim karar seçimidir. Bunların yalanına, talanına dur deyip bu ülkede ekonomik ve sosyal kalkınma hamlesini başlatacağız. Biz geleceğiz ve bu defa 5 senenin içinde çok farklı bir CTP ve çok farklı bir Kıbrıs Türk halkı göreceğiz.”

“Artık su alan gemimizden bu kirli suyu boşaltıp, yelkenleri doldurma ve bu gemiyi yüzdürme zamanıdır” diyen Erhürman, “ ‘Ben’ deme zamanı değil, ‘biz’ deme zamanıdır. Bu halkın varoluşunu ispatlama ve gelecek güzel günlere yelken açma zamanıdır” ifadelerine yer verdi.