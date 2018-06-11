banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95051
ALTIN
188.635
DOLAR
4.5233
STERLİN
6.0445
EURO
5.3300
Acil kan aranıyor
ACİL KAN ARANIYOR
Lefke’ye ateş düştü
LEFKE'YE ATEŞ DÜŞTÜ
Lefkoşa satıcı olduğumu bilir
LEFKOŞA SATIÇI OLDUĞUMU BİLİR
Araçda ve üzerinde uyuşturucu bulundu
ARAÇDA VE ÜZERİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU
banner282
Flaş Haber
Acil kan aranıyor
Kapat

"CTP Lefke Adayı Kaya: “Lefke’yi Kıbrıs’ın Yükselen Yıldızı Yapacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke Belediye Başkanı adayı, Lefke Belediye Başkan Aziz Kaya, Lefke’yi Kıbrıs’ın yükselen yıldızı yapacaklarını kaydetti.

"CTP Lefke Adayı Kaya: “Lefke’yi Kıbrıs’ın Yükselen Yıldızı Yapacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke Belediye Başkanı adayı, Lefke Belediye Başkan Aziz Kaya, Lefke’yi Kıbrıs’ın yükselen yıldızı yapacaklarını kaydetti.

11 Haziran 2018 Pazartesi 11:24
"CTP Lefke Adayı Kaya: “Lefke’yi Kıbrıs’ın Yükselen Yıldızı Yapacağız”

YEREL SEÇİME DOĞRU

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke Belediye Başkanı adayı, Lefke Belediye Başkan Aziz Kaya, Lefke’yi Kıbrıs’ın yükselen yıldızı yapacaklarını kaydetti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Kaya ve CTP Belediye Meclis üyesi adayları, Karadağ ve Çarşı Mahallesi’ni ziyaret ederek, bildiri dağıttı. Lefke Milletvekili Salahi Şahiner’in de eşlik ettiği Kaya ve ekibi yurttaşlarla projelerini paylaştı.

Borç batağında bir belediye devraldığını kaydeden Kaya, belediyede mali disiplini sağladıklarını ve yeni dönemde hizmetleri büyüteceklerini söyledi. 

Göreve yeniden geldiğinde, gençlerin, kadınların, yaşlı ve engelli bireylerin kendilerini ifade edebilecekleri, hak arama çalışmalarını yürütebilecekleri ve en önemlisi sosyal gelişimlerini sağlıklı olarak tamamlayabilecekleri alanlar yaratacaklarını söyleyen Kaya, “Genç Sivil Toplum Merkezi kurulacak. Mevcut Lefke Belediye Pazarı’nın bir bölümünde sivil toplum üyelerinin ve aktivistlerin sosyalleşmeleri, etkinlik ve toplantılarını gerçekleştirebilecekleri bir ortam yaratılacak” dedi.

banner277
İMAR PLANI ŞART

Lefke ve köylerinin, Lefke Avrupa Üniversitesi, eşsiz doğası ve fırsatları ile sürekli gelişmekte olduğunu kaydeden Kaya, şöyle devam etti:

“Lefke Kıbrıs’ın yükselen yıldızı olmaya adaydır, bunu gerçekleştireceğiz. Ancak bu gelişimin planlı olması bölgemize en yüksek ekonomik katkıyı verirken, aynı zamanda en önemli değerimiz olan çevremizi korumaya yardımcı olacaktır. Ses kirliliği, görüntü kirliliği, trafik sıkışması gibi konuların oluşmasının da önüne geçilmesini sağlayacak olan İmar Planı, bölgemize yapılması planlanan yatırımları da hızlandıracak.”

LEFKE KENT MERKEZİ’NE CİTTASLOW KRİTERLERİ

Lefke’nin ilçe olması ve Lefke Avrupa Üniversitesi’nin şehir merkezine olan yatırımlarının ardından Lefke merkezdeki hareketliliğin arttığına dikkat çeken Kaya, bu hareketliliği ekonomik katkıya döndürmek için, Cittaslow kriterleri çerçevesinde, Lefke Kent Merkezi’nin kuzey kısmının restore edilerek ve gerekli altyapı çalışmaları tamamlanarak, yayaların daha rahat hareket edebileceği, ses kirliliğinin ve trafik sıkışmalarının azalacağı bir merkez yaratılacağını söyledi.

Kaya, “Lefke Kent Merkezi 2. Etap Restorasyon ve Trafik Düzenlemesi Projesi ile hareketlenen şehir merkezinde girişimcilerin ekonomik hayata katılmaları teşvik edilerek, burada Lefke’ye yakışır bir merkez oluşturulacak” dedi.

banner288
Son Güncelleme: 11.06.2018 14:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uluslararası Bellapais Müzik Festivali’nde Dün Akşam “ada’nın Rüyası” Genç Yetenekler Konseri Gerçekleştirildi
Uluslararası Bellapais Müzik Festivali’nde Dün Akşam “ada’nın Rüyası” Genç Yetenekler Konseri Gerçekleştirildi
Haksen: “kamu Reformunun Bu Şeklini Kesinlikle Reddediyoruz”
Haksen: “kamu Reformunun Bu Şeklini Kesinlikle Reddediyoruz”
Ktös Kktc'de “ab Vatandaşı Kıbrıslı Türklerin” Azınlıkta Olduğunu İddia Etti
Ktös Kktc'de “ab Vatandaşı Kıbrıslı Türklerin” Azınlıkta Olduğunu İddia Etti
Hasan Öztaş: “dört Yılda Geçitkale Köylerinin Çehresi Değişti, Hizmete Devam”
Hasan Öztaş: “dört Yılda Geçitkale Köylerinin Çehresi Değişti, Hizmete Devam”
Yaprağı Yenen Sebzeler İçin İlaç Listesi Güncellendi
Yaprağı Yenen Sebzeler İçin İlaç Listesi Güncellendi
Bican:”güzelyurt Son 20 Yılda Çok Geriye Gitti. Değişim Kaçınılmaz”
Bican:”güzelyurt Son 20 Yılda Çok Geriye Gitti. Değişim Kaçınılmaz”
Tük, Zahire Bedellerini 15 Günlük Periyotları Baz Alarak Ödeyecek
Tük, Zahire Bedellerini 15 Günlük Periyotları Baz Alarak Ödeyecek
Tanap’ın Açılışı Yarın Yapılıyor
Tanap’ın Açılışı Yarın Yapılıyor
"Gökçe: “Birlikte Başaracağız”
"Gökçe: “Birlikte Başaracağız”
"Kıbrıs Rallisi'nin İptali... Kişmir: “Anlam veremedik, Üzgünüz“
"Kıbrıs Rallisi'nin İptali... Kişmir: “Anlam veremedik, Üzgünüz“

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim