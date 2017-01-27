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27 Ocak 2017 Cuma 16:23

CTP, KTHY’nin Uçuşlarının Sonlandırılması, Sebeplerinin Araştırılması Konusunda Kurulan Meclis Araştırma Komitesi Raporunu Eleştirdi

CTP, KTHY'nin Uçuşlarının Sonlandırılması, Sebeplerinin Araştırılması Konusunda Kurulan Meclis Araştırma Komitesi Raporunu Eleştirdi
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“RAPOR, KOMİTE’DEKİ ÜYELERİN OKUMASINA FIRSAT VERİLMEDEN, YANGINDAN MAL KAÇIRIRCASINA OYLAMAYA SUNULDU”

Cumhuriyetçi Türk Partisi, KTHY’nin uçuşlarının sonlandırılması, sebeplerinin araştırılması konusunda kurulan Meclis Araştırma Komitesi’nin raporunun, Komite’deki üyelerin okumasına fırsat verilmeden, yangından mal kaçırırcasına oylamaya sunulduğunu savundu.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, raporun bugün medyada yer aldığına dikkat çekilerek, raporun  Komite Başkanı Zorlu Töre tarafından, Komite üyeleriyle istişare edilmeksizin hazırlandığı ileri sürüldü.

Açıklamada, “Rapor, Komite’deki üyelerin okumasına fırsat tanınmaksızın, UBP’li komite üyelerinin dahi metne okumadan oy verdiklerinin tutanaklara geçtiği bir ortamda, adeta yangından mal kaçırırcasına oylamaya sunulmuştur. CTP’li komite üyeleri bunun üzerine, okunmamış bir raporun oylamasına katılmayı reddetmiş, toplantıyı terk etmiş ve karşı oylarını ek bir rapor şeklinde Meclis’e sunma hazırlığı içine girmek zorunda bırakılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Salı günü Meclis’te görüşülecek ve dolayısıyla henüz kabul edilip edilmeyeceği bile belli olmayan raporun, “açıkça taraflı, içermesi gereken birçok bilgi ve belgeden yoksun” olduğu öne sürülen CTP açıklamasında, raporun medya ile paylaşması da eleştirildi ve şu ifadelere yer verildi:
“Bu şartlar altında, Meclis’in ve Meclis Araştırma Komitesi’nin saygınlığını ve inandırıcılığını açıkça zedeleyen girişimleri yapan Komite Başkanı’nı kınadığımızı ve Kıbrıs Türk halkının tüm kesimlerini üzen KTHY’nin uçuşlarının durdurulması olayının tüm gerçekliğiyle ortaya çıkarılmasına yönelik gerekli açıklamaları raporun görüşüleceği gün Meclis’te yapacağımızı saygılarımızla bildiririz.”

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