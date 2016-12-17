Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), “Kıbrıs, Türkiye ve Yunanistan üçgeninde bölgesel barış politikaları” konulu konferans düzenliyor.

Konferans, 20 Aralık Salı günü saat 20.00’de Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek.

CTP’den verilen bilgiye göre, konferansta; “Kıbrıs müzakerelerinin çözüm anlaşması ile sonuçlanması adına Ocak ayında Cenevre’de gerçekleşecek görüşmeler öncesi bölgesel barış politikaları” tartışılacak.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin 46’ıncı kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek konferans, Prof. Niyazi Kızılyürek'in moderatörlüğünde yapılacak.

Konferansın konuşmacıları; Yunanistan’dan SYRİZA Avrupa ve Dış İlişkiler Sekreteri Yannis Bournous, Türkiye’den Akademisyen-Gazeteci Ahmet İnsel, AKEL Polit Büro Üyesi Tomazos Çelebis ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman olacak.

Kıbrıs müzakerelerine dair değerlendirmelerin paylaşacağı konferansta, Yunanistan ve Avrupa'daki son politik gelişmeler değerlendirilecek, Ortadoğu ve Türkiye başta olmak üzere bölgesel düzeyde çatışma ve barış süreçlerine dair görüşler belirtilecek.