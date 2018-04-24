Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110184
ALTIN
174.563
DOLAR
4.0931
STERLİN
5.7095
EURO
4.9986
İki ani ölüm
İKİ ANİ ÖLÜM
Kumarhanelere giriş serbest olmalı!
KUMARHANELERE GİRİŞ SERBEST OLMALI!
Lefkoşa'nın tanınmış ailesinin acı günü
LEFKOŞA’NIN TANINMIŞ AİLESİNİN ACI GÜNÜ
Meclis genel kurulu toplandı
MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI
banner256

"CTP: “Kıbrıs Sorununun Kapsamlı Çözümüne Ancak Ve Ancak Müzakerelerle Ulaşılacak"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne ancak ve ancak müzakerelerle ulaşılacağını düşündüklerini, bu çözümün, BM kararları çerçevesinde, iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı ve eşit statüde iki kurucu devletin ortaklığında kurulacak bir federasyon olduğunu kaydetti.

"CTP: “Kıbrıs Sorununun Kapsamlı Çözümüne Ancak Ve Ancak Müzakerelerle Ulaşılacak"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne ancak ve ancak müzakerelerle ulaşılacağını düşündüklerini, bu çözümün, BM kararları çerçevesinde, iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı ve eşit statüde iki kurucu devletin ortaklığında kurulacak bir federasyon olduğunu kaydetti.

24 Nisan 2018 Salı 10:55
"CTP: “Kıbrıs Sorununun Kapsamlı Çözümüne Ancak Ve Ancak Müzakerelerle Ulaşılacak"

24 NİSAN REFERANDUMUNUN 14. YILI… 

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne ancak ve ancak müzakerelerle ulaşılacağını düşündüklerini, bu çözümün, BM kararları çerçevesinde, iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı ve eşit statüde iki kurucu devletin ortaklığında kurulacak bir federasyon olduğunu kaydetti.

24 Nisan referandumunun 14.yılı nedeniyle CTP yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Crans-Montana’da yaşananlardan sonra bu çözüme ulaşabilmek için orada gelinen son aşamanın dikkate alınması, BM Genel Sekreteri’nin önerdiği ve “Guterres çerçevesi” olarak adlandırılan paket anlayışıyla kararlı ve sonuç alıcı bir müzakere metodu ile ilerlenmesi en doğru yol olacağı vurgulandı.

“İZOLASYONLARIN KALDIRILMASININ GEREKLERİ YERİNE GETİRİLMEDİ”

banner223
Geçmişte Kıbrıs Türk tarafının “uzlaşmaz” veya “çözüm istemeyen taraf” olarak damgalanmasına yol açan politikaların yarattığı olumsuzlukların ardından, Kıbrıslı Türklerin referandumdaki “evet”İ ile hak ettiği olumlu algıyı yaratabildiğine dikkat çekilen açıklamada, referandum sonuçlarını gerektiği şekilde değerlendiremeyen BM ve AB’ın,  Kıbrıslı Türklerin üzerindeki izolasyonların kaldırılmasının gereklerini yerine getirmediği belirtildi.

Açıklamada, “Bu vesileyle uluslararası camiaya da Kıbrıs Türk halkına dönük sorumluluklarını bir kez daha hatırlatmayı görev biliriz” ifadelerine yer verildi.

Bu yıl, Kıbrıs sorununu bitirerek, adayı iki bölgeli, iki toplumlu ve Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların siyasi eşitliğine dayalı bir federal çözüme ulaştırmak amacıyla yapılan referandumun 14. yıl dönümü olduğuna işaret edilen açıklamada, Kıbrıs’ın geleceğe, bir ortaklık devleti ile yol almasının, ada üzerinde yaşayan toplumların oyuna sunulduğu bugünde, Kıbrıs Türk halkının çok net biçimde “evet” diyerek, çözüm arzusunu tüm dünyaya beyan ettiği hatırlatıldı.

Kıbrıslı Türklerin, 2004 Referandumuyla adada halen devam eden durumu kabullenmediğini, çözüme ulaşabilmeyi hedeflediğini ve dünyada hak ettiği yeri almak için gerekli iradeye sahip olduğunu kanıtladığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“HALKIN KARARLI ÇÖZÜM İSTENCİ KARŞILIK BULMADI”

“Ne yazık ki, halkımızın bu kararlı çözüm istenci karşılık bulmamış ve Kıbrıslı Rumların çözüm planını reddetmesi nedeniyle Kıbrıs Sorunu çözümsüz kalmaya devam etmiştir. Gerek kuzeyde gerekse güneyde 24 Nisan Referandumunu unutturmak isteyen, mevcut durumun devamından yana olan statükocu çevrelerin olduğu malumdur. Oysa 'çözüm olasılığının artmasının' dahi, hayatımızda ne kadar önemli ve olumlu etkiler yarattığına tanıklık etmiş olan Kıbrıs Türk halkı, Annan Planı Referandumu sonrasında ülkemizde yaşanan ekonomik büyümeyi bizzat tecrübe etmiştir. Halkımızın barış istenci, verdiği 'evet' yanıtıyla adeta sembolleşerek, dünyadaki prestijimizi hiç olmadığı kadar olumlu bir noktaya taşımıştır.”

Son Güncelleme: 24.04.2018 13:58
Anahtar Kelimeler:
CtpNisanReferandum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ktezo Ve Türkiye İş Bankası Arasında Protokol İmzalandı
Ktezo Ve Türkiye İş Bankası Arasında Protokol İmzalandı
 KKTC’de son bir haftada meydana gelen kazalar...
 KKTC’de son bir haftada meydana gelen kazalar...
Hak-Sen Genel Başkanı İzzet Türkmen'den Müşavirlik açıklaması!
Hak-Sen Genel Başkanı İzzet Türkmen'den Müşavirlik açıklaması!
 Yeniboğaziçi’nde ani ölümler...
 Yeniboğaziçi’nde ani ölümler...
"Kayıp Şehit Ahmet Derviş Cuma Günü Çınarlı’da Defnedilecek"
"Kayıp Şehit Ahmet Derviş Cuma Günü Çınarlı’da Defnedilecek"
Kıtsab Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e Plaket Takdim Etti
Kıtsab Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e Plaket Takdim Etti
Halkın Partisi Parti Meclisi Yerel Seçimle İlgili Kararlar Aldı...bazı Belediye Başkan Adayları Belirlendi
Halkın Partisi Parti Meclisi Yerel Seçimle İlgili Kararlar Aldı...bazı Belediye Başkan Adayları Belirlendi
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Maronit Başrahip Namatallah Hashem’i Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Maronit Başrahip Namatallah Hashem’i Kabul Etti
Ulaştırma Bakanlığı: “uygulamadaki Prosedüre Düzenleme Getirilmeden, Yeni T İzni Verilmeyecek
Ulaştırma Bakanlığı: “uygulamadaki Prosedüre Düzenleme Getirilmeden, Yeni T İzni Verilmeyecek"
Lefkoşa’da Cuma Günü Rüzgar Gülü Çocuk Festivali Düzenleniyor
Lefkoşa’da Cuma Günü Rüzgar Gülü Çocuk Festivali Düzenleniyor

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim