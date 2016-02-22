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CTP Kadın Örgütünün Katıldığı Konferansta Kadınlar Ve Mültecilerin Durumu Değerlendirildi

CTP Kadın Örgütü, Küresel İlerici Forum, PES Women, YES Women ve Rainbow Rose’un ortaklaşa gerçekleştirdikleri konferansa katıldı.

CTP Kadın Örgütünün Katıldığı Konferansta Kadınlar Ve Mültecilerin Durumu Değerlendirildi

CTP Kadın Örgütü, Küresel İlerici Forum, PES Women, YES Women ve Rainbow Rose’un ortaklaşa gerçekleştirdikleri konferansa katıldı.

22 Şubat 2016 Pazartesi 16:10
CTP Kadın Örgütünün Katıldığı Konferansta Kadınlar Ve Mültecilerin Durumu Değerlendirildi
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 CTP Kadın Örgütü, Küresel İlerici Forum, PES Women, YES Women ve Rainbow Rose’un ortaklaşa gerçekleştirdikleri konferansa katıldı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, “Kadın ve Azınlık Mülteciler: Krize Başka Bir Açıdan Bakış” isimli toplantı  İstanbul’da düzenlendi.

Toplantıya, CTP Kadın Örgütü’nü temsilen CTP Kadın Örgütü Dış İlişkiler Sekreteri Çiçek Göçkün Bayramoğlu katıldı.

Avrupa Sol Partisi ve Avrupa Parlamentosu Sosyal Demokratlar grubuna üye birçok partiden milletvekili ve siyasetçilerin katıldığı toplantıda özellikle Ortadoğu’da yaşanan çatışma ortamında kadın ve azınlık mültecilerin durumu görüşüldü ve çözüm önerileri tartışıldı.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri’nin de konuşmacı olarak katıldığı toplantıda, Türkiye ile AB ilişkileri ve AB’nin mülteci politikası ekseninde Türkiye’ye yapılması konusunda mutabakata varılan 3 milyon Euro’luk mali yardım paketinin durum üzerindeki olası etkileri tartışıldı.

Program çerçevesinde mültecilere sosyal ve hukuksal destek sağlayan iki sivil toplum örgütünün çalışma alanları ziyaret edildi ve saha çalışmalarına dair tecrübe alışverişinde bulunuldu.

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