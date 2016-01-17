CTP Kadın Örgütü Yeni Başkanı Çelen Özkaynak…

KADIN MECLİSİ KURULUP ÜYELERİ BELİRLENDİ

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Başkanlığına Çelen Özkaynak getirildi.

CTP Kadın Örgütü, 8. Olağan Kongresi’ni geçtiğimiz akşam KTAMS Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre CTP Kadın Örgütü’nün 8. Olağan Kongresi’nde CTP Kadın Meclisi kurularak meclise üyeleri belirlendi.

Kadın Örgütü’nün 8. Olağan Kongresi’ne, Güney’de faaliyet gösteren kadın örgütü POGO’dan da temsilciler katıldı ve POGO Genel Sekreteri Utensils Koukouma bir konuşma yaptı.

Koukouma’nın konuşmasının ardından sırayla Kadın Örgütü eski Başkanı Sibel Sorakın, Genel Başkan Mehmet Ali Talat ve Kadın Örgütü yeni Başkanı Çelen Özkaynak konuşma yaptı.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından faaliyet raporu ve mali rapor okunarak aklandı ve geçmişte CTP Kadın Örgütü’ne başkanlık yapan Şenay Ekingen, Emel Kişi ve Sibel Sorakın’a hizmetlerinden ötürü plaket verildi.

TALAT: “KADINA ŞİDDETE KARŞI HÜKÜMET ÖNLEM ALMALI”

CTP Genel Başkan Mehmet Ali Talat konuşmasında kadına yönelik şiddetin önüne geçilebilmesi için hükümetin önlem alması gerektiğini, CTP’nin de iktidar partisi olarak hükümetin bu çalışmalarına destek vermesi gerektiğini söyledi.

Ülkede yaşanan sıkıntıların en çok kadınları ve çocukları etkilediğine dikkat çeken Talat, özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde kadına yönelik şiddet ve cinayetlerle sarsıldıklarını dile getirdi.

ÖZKAYNAK: “ÖNÜMÜZDE UZUN BİR YOL VAR”

Kadın Örgütü Genel Başkanlığı görevini Sibel Sorakın’dan teslim alan Çelen Özkaynak, önlerinde yürümeleri gereken uzun bir yol olduğunu söyledi. Katılımcılık ve ekip çalışmasını geliştirmek adına CTP Kadın Meclisi’ni oluşturduklarını kaydeden Çelen Özkaynak, Kadın Örgütü, Kadın Meclisi ve CTP’lilerin katkılarıyla partiyi daha ileriye götüreceklerine inandığını söyledi.

Geçmiş dönemde kadın milletvekilleri ve 7. dönem Kadın MYK’sındaki ekiple toplumsal cinsiyet eşitliği adına birçok çalışma yürüttüklerini ifade eden Özkaynak, yeni dönemde toplumsal sorunlara önem vermekle birlikte kadınların siyasete daha fazla katılımlarını sağlama adına çalışmalar yapacaklarını vurguladı.

SORAKIN: “VİZYON BELİRLEYEN ÖRGÜTÜZ”

Kadın Örgütü eski Başkanı Sibel Sorakın da konuşmasında CTP Kadın Örgütü’nün her zaman vizyon belirleyen bir örgüt olduğunu söyledi. Örgüt arasında dayanışma anlayışını en üst seviyelere taşımak gerektiğini söyleyen Sorakın, Kadın Örgütü’nün partinin ilke ve programlarına bağlı kalarak hareket eden bir örgüt olduğunu dile getirdi.

Parti içerisinde verdikleri mücadele sonucunda daha fazla kadının karar mekanizmalarında yer almaya başladığını ifade eden Sorakın, “Hedefimiz sosyal adaletin sağlanmasıdır. Bunun için de kadın dayanışmasını sevgi ve saygı içinde devam ettirmeliyiz. Arzu ettiğimiz sosyal devletin oluşması için aynı vizyona sahip diğer kadın örgütleriyle birlikte hareket etmeye devam etmeliyiz” diye konuştu.

KOUKOUMA: “ÇALIŞMALARINIZI DESTEKLEYECEĞİZ”

CTP Kadın Örgütü’nün kongresine Kıbrıs’ın güneyinden katılan POGO Genel Sekreteri Utensils Koukouma ise, Kadın Örgütü’nün çalışmalarını destekleyeceklerini belirtti.

POGO’nun iki ay önce 13. Kongresi’ni gerçekleştirdiğini ve kongrede kadınların ve tüm halkların hakları için mücadele edeceklerini teyit ettiklerinin altını çizen Koukouma, bunlara paralel olarak CTP Kadın Örgütü’nün iki toplumu yeniden yakınlaştıracak çalışmalarını destekleyeceklerini vurguladı.

ÜYELER

CTP Kadın Meclisi üyeleri şöyle: “Çağda Özsoy, Emine Yüksel, Evrim Eminağa, Feriha Tel Fellahoğlu, Gamze Kiracıoğlu, Gülsen Kılınçoğlu, Hatice Şeker Coşaner, Hülya Devaşan, Katriye Cenkler, Laden Yalman, Naciye Candan, Oya Barçın, Özay Kalyoncu, Özde Güröz, Safay Hakoğlu, Seda Efendi, Selma Yorgancıoğlu, Simge Okburan, Tülay Sönmez , Tülin Murat.”