CTP Kadın Örgütü Sosyal Riskleri Önleme Vakfı’nı Ziyaret Etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği olağan kongresinin ardından ilk ziyaretini Sosyal Riskleri Önleme Vakfı’na yaptı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Çelen Özkaynak başkanlığındaki heyet, Vakıf Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Ayşe Serhat ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Ayşe Serhat’tan vakfın çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Özkaynak, örgüt olarak Sosyal Riskleri Önleme Vakfı’na yaptıkları katkı ve yardımların yeni dönemde de süreceğini belirtti.

Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanvekili Ayşe Serhat da vakfın bazı ihtiyaçlarını tespit ederek Çelen Özkaynak’a aktardı. Bu arada Sosyal Riskleri Önleme Vakfı’nın bir kreş açtığı ve bu kreşte montessori eğitimi verildiği aktarılırken, kreşe kayıtların da devam ettiği vurgulandı. Görüşmede Kadın Sığınma Evi için de özellikle gönüllü doktorlardan destek beklendiği ifade edildi.

GÖREV DAĞILIMI

CTP Kadın Örgütü MYK’sının görev dağılımı ise şöyle:

“Genel Sekreter Emine Yüksel, Örgüt Sekreteri Aybike Yektaoğlu, Eğitim Sekreteri Gamze Kiracıoğlu, Dış İlişkiler Sekreteri Çiçek Göçkün, Halkla İlişkiler, İletişim ve Propaganda Sekreteri Özde Güröz, Yerel Yönetimler Sekreteri Çağda Özsoy, Sivil Toplumla İlişkiler Sekreteri Tülin Murat.”