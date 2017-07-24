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24 Temmuz 2017 Pazartesi 14:47

CTP Kadın Örgütü Lefkoşa İlçesi Bölgelerde Ziyaretler Başlattı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü Lefkoşa İlçesi’nin, tüm kadınlara ulaşmak amacıyla kadınları kendi bölgelerinde ziyarete başladığı belirtildi.

CTP Kadın Örgütü Lefkoşa İlçesi Bölgelerde Ziyaretler Başlattı
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MESARYALI KADINLARIN SORUNLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü Lefkoşa İlçesi’nin, tüm kadınlara ulaşmak amacıyla kadınları kendi bölgelerinde ziyarete başladığı belirtildi.

CTP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre bu çerçevedeki ilk ziyaret Mesarya bölgesine gerçekleştirildi. Mesarya bölgesi kadınları CTP Kadın Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanı Nurten Halimoğlu'nun daveti üzerine bir araya geldi.

Bölgede gerçekleştirilen toplantıda kadınların temel ve hayati sorunları konuşulurken bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri paylaşıldı. Kadınların köylerde ve şehirlerde benzer zorluklar yaşamalarına rağmen özellikle kadınların ürettiklerinin daha görünür olması, bölge eğitim kurslarının yaygınlaşması, yaşlı ve çocuk bakım evlerinin köy ve civarlarında belediyeler tarafından sağlanması, kadın hastalıkları ile ilgili bilgilendirmeler yapılması, üreme sağlığı ve doğurganlık hakları ile ilgili bölge kadınlarının bilinçlenmesi konuları etraflıca tartışıldı.

CTP Kadın Örgütü’nün toplumun her kesimindeki kadınlara ulaşıp, kadınların sorunlarını dinleyeceği, taleplerini takip edip önemseyeceği ve bunların geliştirilmesi için çalışılacağı belirtildi.

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