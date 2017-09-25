Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Eylül 2017 Pazartesi 09:55

CTP İstisnai Yurttaşlıkların İptali Talebiyle Yim’e Başvurdu

CTP İstisnai Yurttaşlıkların İptali Talebiyle Yim'e Başvurdu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238

 Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Bakanlar Kurulu tarafından verilen, 9 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 58 istisnai yurttaşlığın iptali talebiyle bu sabah Yüksek İdare Mahkemesi’ne (YİM) başvuruda bulundu.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, açılan davada, hukuka aykırı olduğu iddia edilen yurttaşlıkların iptal edilmesi yanında, davanın neticelenmesine kadar geçecek sürede ilgili kişilerin ev alma, iş yeri açma, oy kullanma gibi yurttaşlık haklarını kullanamaması için mahkemeden ara emri de talep edildi.

ÖZDENEFE: “BU DAVA SONUCUNDA VERİLECEK KARAR EMSAL TEŞKİL EDECEK”

Başvuruyla ilgili açıklama yapan CTP Milletvekili Avukat Fazilet Özdenefe, konunun artık mahkemede olduğunu ve hükümetin bundan sonra atacağı adımlara dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Hükümetin keyfi uygulamalarının tümünün mahkemede verilecek kararlarla durdurulmasının son derece güç olduğunu, halkımızın hukuksuzluklara, yolsuzluklara karşı topyekûn bir mücadele içine girmesi gerektiğini belirten Özdenefe şöyle konuştu:

“UBP-DP hükümete geldiğinden beri yüzlerce istisnai vatandaşlık dağıttı ve defalarca talep etmemize karşın İyi İdare Yasası’nın gereğini yerine getirmedi; bu işlemlerin gerekçelerini ne Resmi Gazete’de belirtti ne de kamuoyuna açıkladı. Açtığımız dava bir emsal davadır.

“HÜKÜMETİN HUKUKA AYKIRI İŞLEMLERİ CTP’NİN İKTİDARA GELMESİYLE İPTAL EDİLECEK”

Burada dava konusu edilen 58 vatandaşlığın yanında aynı şekilde verilen diğer vatandaşlıklar için de emsal teşkil edecektir. Amacımız, mahkemenin vereceği karar sonucunda benzer şekilde hukuka aykırı verilen yurttaşlıkların tümünün iptal edilmesidir. Bunun yanında bilinmelidir ki bu hükümetin hukuka aykırı tüm işlemleri CTP’nin iktidara gelmesiyle birlikte iptal edilecektir. Yapanın yanına kar kalır anlayışıyla hareket eden hükümet ve onun bakanları bu anlayışla yapılan tüm işlemlerin hesabını verecektir.”

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne Ada Lionslar’dan Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 6 Bin 700 TL Katkı... Girne Ada Lionslar’dan Kanser Hastalarına Yardım...
#UnıteCyprusNow: “Tarafların Politikaları Bölünmüşlüğe Ve Güvensizliğe Hizmet Ediyor” #UnıteCyprusNow: “Tarafların Politikaları Bölünmüşlüğe...
Bay-Sen’den “Kansere Karşı Pembe Yürüyüş” Adlı Etkinliğe Destek... Bay-Sen’den “Kansere Karşı Pembe Yürüyüş”...
SÜİB'in Yeni Başkanı Mustafa Başlar... SÜİB'in Yeni Başkanı Mustafa Başlar...
Gençlik Dairesi, Kantara Gençlik Kampı’nda Görev Alanlara Teşekkür Belgesi Takdim Etti Gençlik Dairesi, Kantara Gençlik Kampı’nda Görev...
Kurşundan Sonra Ateş Kurşundan Sonra Ateş
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Girne Ada Lionslar’dan Kanser Hastalarına...
Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Girne Ada Lionslar’ın, “Meme Kanserinde Farkındalık Ayı” dolayısıyla...

Haberi Oku