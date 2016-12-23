Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Aralık 2016 Cuma 13:24

CTP, İşlerine Son Verilen Cas Çalışanlarının Mücadelesine Destek Belirtti, Hükümeti Yanlıştan Dönmeye Çağırdı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), “DEV-İŞ’te örgütlü CAS çalışanlarından 31’inin hiçbir gerekçe gösterilmeksizin, yazılı bildirim yapma gereği dahi duymaksızın, sözlü olarak veya telefon mesajı aracılığıyla işten durdurulduklarının bildirilmesinin, UBP-DP azınlık hükümetinin hukuk tanımazlığının vardığı son nokta olduğunu” belirtti.

CTP, İşlerine Son Verilen Cas Çalışanlarının Mücadelesine Destek Belirtti, Hükümeti Yanlıştan Dönmeye Çağırdı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

“31 CAS ÇALIŞANININ İŞTEN DURDURULMASI HÜKÜMETİN HUKUK TANIMAZLIĞININ SON NOKTASI”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), “DEV-İŞ’te örgütlü CAS çalışanlarından 31’inin hiçbir gerekçe gösterilmeksizin, yazılı bildirim yapma gereği dahi duymaksızın, sözlü olarak veya telefon mesajı aracılığıyla işten durdurulduklarının bildirilmesinin, UBP-DP azınlık hükümetinin hukuk tanımazlığının vardığı son nokta olduğunu” belirtti.

İşlerine son verildiği için Meclis önünde eylem yapan CAS çalışanlarına destek belirten CTP, hükümete de yanlıştan dönme çağrısı yaptı.

CTP basın bürosundan yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Meclisi önünde yağmurun altında eylemlerini sürdüren çalışanları ziyaretimizde aldığımız bilgi, toplu sözleşme yapılması talepleri karşısında yönetimin kendilerine, sendikadan istifa etmeleri durumunda hak taleplerinin karşılanacağını, sendikadan istifa etmemeleri durumunda da işten atılacaklarını bildirdiği ve işten durdurma girişimlerinin bunun üzerine başladığıdır” denildi.

Sendikalaşma hakkının hem bir insan hakkı, hem de KKTC Anayasası’nda düzenlenmiş temel bir hak olduğu vurgulanan CTP açıklamasında, UBP-DP Hükümetinin, özel sektör çalışanlarının insan haklarını fiilen kullanmalarını sağlayacak yönde çalışma başlatmak yerine, bin bir zorlukla sendikalaşmış az sayıda özel sektör çalışanını da sendikasız bırakmak için elinden geleni yaptığı savunuldu.

“İÇİMİZE SİNDİRMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

Açıklamada, “CAS emekçilerine reva görülen bu baskıyı, bu hukuk ve insan hakları tanımaz tutumu kabul etmemiz, içimize sindirmemiz mümkün değildir. Hükümeti iddialar konusunda bir an önce açıklama yapmaya ve girdikleri yanlış yoldan dönmeye çağırır, CAS emekçileriyle dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz” denildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
CtpCasDestek
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaplıca Köyüne Atatürk Büstü Kaplıca Köyüne Atatürk Büstü
Ybem’den “stres Ve Stres Yönetimi” Eğitimi Ybem’den “stres Ve Stres Yönetimi” Eğitimi
744 Üreticiye Yaklaşık 8 Milyon TL Süt Parası 744 Üreticiye Yaklaşık 8 Milyon TL Süt Parası
BKP Hükümeti Eleştirdi BKP Hükümeti Eleştirdi
CTP Milletvekili Gülle: “Sağlık Turizmi Çalıştayı Sorumsuzca İsraf" CTP Milletvekili Gülle: “Sağlık Turizmi Çalıştayı...
Başbakan Yardımcısı Ve Maliye Bakanı Denktaş, BRTK Yönetimini Kabul Etti… Başbakan Yardımcısı Ve Maliye Bakanı Denktaş,...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Kaplıca Köyüne Atatürk Büstü
Kaplıca köyüne&nbsp; Atatürk Büstü yapıldı.

Haberi Oku