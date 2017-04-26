CTP İskele’deydi…

ERHÜRMAN: “BÖLGE ÜRETİMDEN VE TURİZMDEN HAK ETTİĞİ PAYI ALACAK”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) bölgelere başlattığı ziyaretler çerçevesinde, Genel Başkan Tufan Erhürman’ın başkanlığındaki bir heyetle dün İskele ilçesini ziyaret etti.

Önce İskele’de açılması planlanan Arkeoloji Müzesi ile ilgili çalışmaları yerinde inceleyen Erhürman, ardından Mehmetçik Belediyesi’nin açtığı Çayırova’daki Lefkara Evi’ni, Kandilli Fırını’nı, Mehmetçik Yağ Sanayi tesislerini ve mantar üretimi yapan Or-Ga Garden’ı ziyaret etti.

CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman’a ziyaretinde, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, İskele İlçe Başkanı Hüseyin Mülâzim ve İskele ilçe yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Beraberindeki heyetle, bir arkeoloji müzesine dönüştürülmesi için çalışma başlatılan Bandabuliya’yı ziyaret eden Erhürman, burada yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yapılan çalışmanın etkileyici olduğunu, yıllar önce hayali kurulan bu projenin geldiği aşamanın kendisini mutlu ettiğini söyleyen Erhürman, “İskele Çarşısı’nda St. James Kilisesi, İkon Müzesi ve tamamlandığı zaman Arkeoloji Müzesi turizm açısından önemli bir üçgen oluşturacak. Bu üçgen bölgenin turizmden hak ettiği payı alabilmesi ve çarşının canlanması açısından son derece önemli. Bu konuda emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum” dedi.

“KADINLAR GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİREREK ÜRETİYOR”

Arkeoloji müzesi çalışmalarını inceledikten sonra Çayırova’ya geçip Mehmetçik Belediyesi’nin açılışını kısa bir süre önce yaptığı Lefkara Evi’ni ziyaret eden Erhürman ve beraberindeki heyet, burada Lefkara işi ilgili çalışmalar yapan kadın üreticilerle sohbet etti.

Kadınların burada yaptıkları üretimin hem kültürel hem de turistik anlamda çok önemli olduğunu söyleyen Erhürman, Lefkara Evi’nin kısa bir süre içerisinde Lefkara işi açısından bir merkeze dönüşme potansiyeli taşıdığını, turistlerin burayı ziyaret etmesinin sağlanmasıyla kadınların elde ettikleri gelirin de artacağını ve genç kadınların da bu işi öğrenmeye ve üretmeye başlayacaklarına inandığını belirtti.

Bu gelişmelerin yaşanmasıyla bölgede kadın el işleri kooperatifinin de gündeme gelmesi gerektiğini vurgulayan Erhürman, kadınların güçlerini birleştirmeleri halinde hem üretimin, hem gelirin artacağını, hem de elde edilen gelirin adil bir şekilde paylaşılacağını söyledi.

“ÖZGÜN ÜRÜN HER ZAMAN ALICI BULUR”

Mehmetçik’te, Nuri Arınşan Tavukçu ve eşinin ürettikleri “garavollili bulgur köftesi” ve tahınlıyı ve Kandilli Fırını’nda Celal Kandilli ve eşinin çalışanlarıyla birlikte ürettikleri kafes ve şinnobittayı tatma fırsatı bulan Erhürman, Tavukçu’nun garavolliyi kullanarak yarattığı farklı lezzetleri daha önce de tatma fırsatı bulduğunu ifade etti.

Kandilli Fırını’nın da çitlembik yerine şinya kullanarak yaptığı şinnobittanın bölgenin aranan lezzetlerinden biri olduğunu kaydeden Erhürman, bölge insanının yaratıcılığını ve bölgenin olanaklarını birleştirerek ürettiği özgün ürünlerin her zaman alıcı bulacağını ama bu ürünlerin tanıtılması ve turistlerin de gündemine getirilmesi için daha çok çalışmak gerektiğini söyledi.

“MEHMETÇİK YAĞ SANAYİ BÖLGEDE ÜRETİMİ DE İSTİHDAMI DA ARTIRACAK”

Beraberindeki heyetle kısa bir süre önce açılışı yapılan Mehmetçik Yağ Sanayi tesislerini de ziyaret eden Erhürman, burada işletme sahibi Tevfik Kırımlı’dan tesislerle ilgili bilgi aldı.

Ziyarette, AB’den alınan proje desteğiyle kurulan tesisin genç girişimcilerin vizyonunu ve üretim azmini ortaya koyduğunu belirten Erhürman, tesisin bölgede üretilen, zeytin, üzüm ve harubun işlenmesi açısından son derece önemli olduğunu, bu tesisin açılmış olmasının bölgede tarım üretimini de artıracağını ve bölgenin çok ihtiyacı olan istihdam artışına katkı yapacağını söyledi.

“YARATICI VE CESUR GİRİŞİMLER DESTEKLENMELİ”

Son olarak Bafra’da Halil Bayraktar’ın kayın mantarı ve gavcar mantarı ürettiği işletmesini ziyaret eden Erhürman ve beraberindeki heyet, burada Bayraktar’dan mantar üretimi ile ilgili bilgi aldı.

Ziyarette, Bayraktar’ın gavcar mantarı ve kayın mantarını üretmeye başlamış olmasının son derece heyecan verici olduğunu söyleyen Erhürman, küçücük işletmesinde bu denli önemli bir işi başarmış olan Bayraktar’ın çabasının küçük işletmelerin doğru biçimde desteklenmesi durumunda ülkede nelerin başarılabileceğini gösterdiğini, bu tip yaratıcı ve cesur girişimlerin mutlaka desteklenmesi ve büyümeleri için teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.