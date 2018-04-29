CTP' İngiliz İşçi Partisi İle Görüştü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri Doğuş Derya ve Sıla Usar İncirli önceki gün Parti Genel Merkezi’nde İngiliz İşci Partisi milletvekili, Barış ve Silahsızlanma Gölge Bakanı Fabian Hamilton ve beraberindeki heyetle görüştü.



CTP’den yapılan açıklamaya göre, yaklaşık iki saat süren toplantıda bölgedeki gelişmeler ve Kıbrıs müzakerelerinde gelinen aşama değerlendirildi.





CTP milletvekilleri, Partinin tarihsel misyonu olan adanın yeniden birleşmesi ve federal çözüm yönündeki iradesini yineledi.Açıklamaya göre, Kıbrıs’ta Gutteres Çerçevesi’nde sonuç alıcı bir müzakere sürecinin yeniden başlaması için liderlerin uluslararası camia tarafından cesaretlendirilmesi gerektiğini belirten CTP’li milletvekilleri, Corbyn ile beraber İngiliz İşçi Partisi’nin yakaladığı sol devinimin ilham verici olduğunu ifade ederek Kıbrıs’taki barış çabalarına gösterdikleri ilgi ve dayanışma için teşekkür ettiler.