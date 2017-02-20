CTP Heyeti Akel’in Davetlisi Olarak Limasol’u Ziyaret Etti

“LİDERLER MASAYA DÖNMELİ”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi heyeti, AKEL Limasol İlçesi’nin davetlisi olarak Limasol’a ziyaret gerçekleştirdi.

“Dostluk ve yeniden yakınlaşma faaliyetleri” çerçevesinde heyetler ağaç dikerek bir park oluşturdu.

CTP’den verilen bilgiye göre, iki partinin üyeleri, Kıbrıs sorununda yaşanan kritik gelişmeleri de değerlendirerek, liderlere “barış ve çözüm için sorumluluk duygusuyla hareket etme ve masaya dönme” çağrısında bulundu.

KİŞİ: “KIBRIS’TA ÇÖZÜM CTP VE AKEL İLE MÜMKÜNDÜR”

CTP Girne İlçe Başkanı Mehmet Kişi yaptığı konuşmada, AKEL Limasol’a davetinden dolayı teşekkür ederek, “Bir süredir birlikte barış için, barışın adamıza gelmesi için çalışıyoruz. CTP Girne İlçesi ve AKEL Limasol olarak birlikteliğimizi artırmalı ve çözüm için daha çok çalışmalıyız” dedi.

Kişi, son günlerde yaşanan olumsuz gelişmelerde CTP ve AKEL’in soğukkanlı ve olumlu tavrının sürecin devamına yönelik katkı koyucu olduğunu vurguladı.

İki lideri gerekli tavrı geliştirip, gerekli adımları atmaya çağıran Kişi, Kıbrıs sorununun çözümü için faaliyetlerin devam etmesi ve bu zor günlerin aşılması gerektiğini söyledi. Kişi şöyle konuştu:

“Umutlarımızı yüksek tutmalı ve çalışmaya devam etmeliyiz. AKEL Limasol ve CTP Girne İlçesi olarak Kıbrıs Sorunu’nun çözümüne yönelik ortak etkinlik yapmayı sürdürecek ve çözüm sürecini desteklemeye devam edeceğiz. Kıbrıs’ta çözüm Kıbrıs’ın iki ilerici partisi CTP ve AKEL ile mümkündür. Çözüm ve barış güçlerinin atağa kalkması, halkların bir adım önünde yürümesinin vaktidir. İlerici Kıbrıs halklarından beklenen budur. Geçmişte boğulup kalamayız, hatalardan ders çıkarıp, birbirimizin yarasını sararak, elini tutarak bu yolu yürüyeceğiz. Kurtulmak yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”