Ctp Hemşireler Günü’nü Kutladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Hemşireler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

CTP’nin mesajında, şunlar kaydedildi:

“Sağlık hizmetlerinin temel direği olan hemşirelerimizin gününü kutluyoruz. Yeni Hemşireler Yasası ile hemşirelerimizin daha örgütlü, daha güçlü olacaklarına inanıyoruz. Hizmeti verenlerin de, alanların da memnun olacağı; alt yapısı güçlü; yüksek kaliteli hizmet verecek yeni sağlık sistemi oluşturma vizyonuyla çalışırken, vefakar ve cefakar hemşirelerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.”