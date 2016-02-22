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Ctp Güzelyurt İlçesi Şehir Merkezi Ve Köyleri Gezdi

CTP Güzelyurt İlçe Başkanlığı, Güzelyurt ve bölge köyleri gezdi, vatandaşlarla ülke sorunlarını tartıştı.

Ctp Güzelyurt İlçesi Şehir Merkezi Ve Köyleri Gezdi

CTP Güzelyurt İlçe Başkanlığı, Güzelyurt ve bölge köyleri gezdi, vatandaşlarla ülke sorunlarını tartıştı.

22 Şubat 2016 Pazartesi 12:25
Ctp Güzelyurt İlçesi Şehir Merkezi Ve Köyleri Gezdi
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 CTP Güzelyurt İlçe Başkanlığı, Güzelyurt ve bölge köyleri gezdi, vatandaşlarla ülke sorunlarını tartıştı.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Doğan Şahali başkanlığında başlatılan şehir merkezi ve köy gezileri sürüyor.

Heyet bu kapsamda Güzelyurt çarşısı ve Aşağı Bostancı, bölgedeki resmi daireler ve Yayla köyü yanında Gemikonağı, Denizli ve Bağlıköy’ü gezdi.

Geziler sırasında İlçe Başkanı Doğan Şahali’ye CTP Güzelyurt Milletvekilleri Hüseyin Erçal, Mehmet Çağlar ve Armağan Candan’ın yanı sıra parti yetkilileri de eşlik etti.

Ziyaretlerde ülke sorunları üzerine sohbet toplantıları yapıldı. CTP heyeti yurttaşların sorunlarını dinledi, hükümet uygulamaları ve Kıbrıs konusundaki müzakere süreci ile ilgili halka bilgi verdi.

Ziyaretlerde yurttaşlar bölgesel sıkıntıları dile getirdi, hükümetten beklentilerini ortaya koydu.

Bölge halkının, su konusunun bir an önce çözülmesini istediği belirtilen açıklamada, CTP heyetinden de bu gibi ziyaretlerin sürekli olmasını istediği belirtildi.

CTP heyeti ise, halkın sorularını yanıtlayarak görevlerinin; halkın dertlerine çare bulmak olduğunu dile getirdi.

Bu arada heyet Bağlıköy ziyareti sırasında Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ile birlikte Bağlıköy köy içi yollarına döşenmekte olan parke taş döşeme çalışmalarını da yerinde inceledi.


Anahtar Kelimeler:
Ctp Güzelyurt
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