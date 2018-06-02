CTP Güzelyurt Belediye Başkan Adayı Bican ve Ekibi Aydınköy ve Güneşköy’ü Ziyaret Etti!

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“BELEDİYE HEPİMİZİN EVİ OLACAK”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican ve ekibi, Aydınköy ve Güneşköy’ü ziyaret etti.



Partinin basın bürosundan verilen bilgiye göre, CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Doğan Şahali ile CTP Güzelyurt milletvekili Armağan Candan’ın katıldığı ziyarette Osman Bican ve ekibine bölgenin sorunları iletildi.CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican, tüm yurttaşlara eşit ve adil hizmet götürüleceğini kaydederek, “Güzelyurtlu artık üvey evlat olmaktan kurtulacak. Sorunlarımızı birlikte ve öncelik sırasına göre tek tek çözeceğiz. Belediye hepimizin evi olacak. Çağdaş belediyecilik normlarını kentimize getireceğiz” dedi.Bican, Aydınköy ve Güneşköy halkının desteğine layık olacağının sözünü de verdi.